СМИ: часть украденных в Дрездене ценностей предложили вернуть за выкуп

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. В даркнете предлагают вернуть некоторые из украденных из дрезденской сокровищницы "Зеленой свод" в ноябре прошлого года драгоценностей за 9 миллионов евро, сообщает таблоид Bild со ссылкой на источники в сфере безопасности.
По данным таблоида, в ходе расследования израильской охранной фирмы CGI, которая должна была провести анализ концепции безопасности музея, неизвестные по переписке в даркнете предложили ее сотрудникам вернуть часть украденных драгоценностей в обмен на 9 миллионов евро.
"Существует история чатов, в которых обсуждаются всевозможные сценарии, связанные с кражей, в том числе вымогательство", - сообщил изданию один из источников.
"У нас есть два набора... драгоценностей "Зеленого свода". У нас есть саксонский Белый бриллиант и польский орден Белого орла… они будут возвращены за вознаграждение. Наша цена € 9 000 000 000", - говорится в сообщении преступников, скриншот которого в качестве доказательства приводит таблоид.
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В сообщении также отмечается, что данное предложение действительно только в течение 48 часов, а вся сумма должна быть переведена в биткоинах.
Таблоид сообщает, что все полученные сведения были переданы прокуратуре Дрездена.
Издание Spiegel в свою очередь сообщает, что полиция и прокуратура Дрездена опровергают сообщения о том, что расследованием занимается израильская CGI. "Прокуратура Дрездена, полицейское управление Дрездена и "Государственная коллекция произведений искусства Дрездена" не поручала израильской компании CGI проведение анализа концепции обеспечения безопасности в "Зеленом своде" или другие расследования", - заявили в прокуратуре города.
Кража произошла 25 ноября рано утром. Задержать никого не удалось. В настоящее время в Дрездене работает специальная комиссия, которая расследует данное дело. Дирекция "Зеленого свода" сообщала, что преступники похитили часть украшений из трех драгоценных гарнитуров, состоявших из бриллиантовых и жемчужных изделий. Как заявили в сокровищнице, ввиду исторического и культурного значения похищенного, коллекции нанесен неисчислимый ущерб.
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