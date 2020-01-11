Выход космонавтов в космос с борта МКС отложили на неопределенный срок

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Выход российских космонавтов в открытый космос, планировавшийся на 15 января, не состоится, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Выход российских космонавтов в открытый космос, планировавшийся на 15 января, не состоится, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Центра подготовки космонавтов (ЦПК); по информации источника агентства в ракетно-космической отрасли, новых сроков пока нет.

В декабре другой источник агентства в отрасли рассказал, что выход Александра Скворцова и Олега Скрипочки с борта МКС планируется на 15 января, но сроки его проведения зависят от решения НАСА. Он пояснил, что космонавты должны заменить сменную панель системы терморегулирования модуля "Заря", который построен Россией на деньги США.

"Пятнадцатого января выхода в открытый космос не будет", - заявил представитель ЦПК.

"Российский выход отложен на неопределенный срок", - добавил источник в ракетно-космической отрасли. По словам собеседника агентства, это связано с тем, что в январе запланированы три выхода астронавтов с борта станции по американской программе.

Источник добавил, что проведение российского выхода с февраля по апрель маловероятно, так как в этот период на станции будет только один российский космонавт – Скрипочка. Ранее сообщалось, что 6 февраля на Землю на пилотируемом корабле "Союз МС-13" должен возвратиться Скворцов, а 9 апреля на МКС на "Союзе МС-16" предстоит прибыть Николаю Тихонову и Андрею Бабкину.

В конце декабря представитель НАСА сообщил РИА Новости, что на 15 января намечен выход в открытый космос американок Кристины Кук и Джессики Меир.