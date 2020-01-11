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В Канаде уточнили число погибших в катастрофе Boeing в Иране сограждан
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РИА Новости

В Канаде уточнили число погибших в катастрофе Boeing в Иране сограждан

03:01 11.01.2020 (обновлено: 03:22 11.01.2020)
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© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики ИранНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. По последней информации в авиакатастрофе в Иране погибли 57 граждан Канады, заявил в субботу журналистам глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань.
"Число жертв из Канады сейчас достигает 57 человек. Это очень меняющаяся ситуация. Основываясь на самой последней полученной информации, мы смогли установить, что число канадских жертв было не 63, а 57. Это основано на дополнительной информации о днях рождения, которую мы сравнили с полётными документами, которые были у людей на момент посадки в самолет", - сказал он.
Его пресс-конференцию транслирует телеканал СВС.
По его словам, изучение документов и другой информации позволяет на сегодня говорить, что граждан Канады среди погибших не 63, как считалось ранее, а меньше.
По словам Шампаня, на сегодня власти Ирана выдали две визы представителям Канады, остальные визы ожидаются. Это позволит начать оказывать консульские услуги, принять участие в опознании и расследовании, добавил министр.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
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