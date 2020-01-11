В Канаде уточнили число погибших в катастрофе Boeing в Иране сограждан

"Число жертв из Канады сейчас достигает 57 человек. Это очень меняющаяся ситуация. Основываясь на самой последней полученной информации, мы смогли установить, что число канадских жертв было не 63, а 57. Это основано на дополнительной информации о днях рождения, которую мы сравнили с полётными документами, которые были у людей на момент посадки в самолет", - сказал он.