Сближение американского эсминца с российским кораблем сняли на видео

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Пятый флот Пятый флот ВМС США опубликовал видео сближения эсминца USS Farragut с российским кораблем в Аравийском море , которое в Пентагоне назвали "опасным".

На кадрах, снятых с борта американского эсминца, видно сближение двух кораблей на пересекающихся курсах.

Ранее Министерство обороны России обвинило экипаж USS Farragut в сознательном нарушении международных норм безопасности мореплавания. "Экипаж российского военного корабля действовал профессионально, предприняв маневр, который позволил предотвратить столкновение с кораблем-нарушителем", — подчеркнули в военном ведомстве.

Это уже не первый подобный случай. В частности, в июне прошлого года крейсер USS Chancellorsville ВМС США резко пересек курс российскому противолодочному кораблю "Адмирал Виноградов", в связи с чем экипаж БПК был вынужден совершить экстренное маневрирование.