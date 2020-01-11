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Сближение американского эсминца с российским кораблем сняли на видео
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РИА Новости

Сближение американского эсминца с российским кораблем сняли на видео

02:46 11.01.2020 (обновлено: 02:48 11.01.2020)
15240
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Пятый флот ВМС США опубликовал видео сближения эсминца USS Farragut с российским кораблем в Аравийском море, которое в Пентагоне назвали "опасным".
На кадрах, снятых с борта американского эсминца, видно сближение двух кораблей на пересекающихся курсах.
Ранее Министерство обороны России обвинило экипаж USS Farragut в сознательном нарушении международных норм безопасности мореплавания. "Экипаж российского военного корабля действовал профессионально, предприняв маневр, который позволил предотвратить столкновение с кораблем-нарушителем", — подчеркнули в военном ведомстве.
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Это уже не первый подобный случай. В частности, в июне прошлого года крейсер USS Chancellorsville ВМС США резко пересек курс российскому противолодочному кораблю "Адмирал Виноградов", в связи с чем экипаж БПК был вынужден совершить экстренное маневрирование.
Вашингтон возложил вину за инцидент на российских моряков. При этом в Москве подчеркнули, что действия американского крейсера противоречат правилам морского судоходства и являются откровенно вызывающими.
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Аравийское мореВоенно-морские силы СШАВМФ РФВ мире
Популярные комментарии
Всё верно, это закон корпоративной этики: оправдывай действия своих товарищей-коллег даже если они в чем-то неправы. А то, что в данном случае опасно маневрировал именно российски корабль очевидно, и видео это наглядно демонстрирует.
11 января, 03:00
Рулон Обоев
12001125
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