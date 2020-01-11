В ЦИК Абхазии рассказали, когда могут пройти новые выборы

В пятницу Верховный суд Абхазии отменил решение суда первой инстанции, оставившего в силе итоги выборов президента республики, состоявшихся осенью 2019 года, и постановил назначить новые выборы. Вице-президент Аслан Барциц заявил РИА Новости, что власти Абхазии не согласны с решением и намерены их опротестовать в Верховном президиуме Верховного суда.