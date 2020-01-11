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В ЦИК Абхазии рассказали, когда могут пройти новые выборы
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РИА Новости

В ЦИК Абхазии рассказали, когда могут пройти новые выборы

02:42 11.01.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкЛидеры оппозиции выступают перед протестующими у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
Лидеры оппозиции выступают перед протестующими у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
© Sputnik
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СУХУМ, 11 янв - РИА Новости. Новые выборы президента Абхазии должны состояться в течение двух-трех месяцев, считает сотрудник ЦИК Абхазии Гиви Габния, представлявший интересы комиссии в Верховном суде республики.
В пятницу Верховный суд Абхазии отменил решение суда первой инстанции, оставившего в силе итоги выборов президента республики, состоявшихся осенью 2019 года, и постановил назначить новые выборы. Вице-президент Аслан Барциц заявил РИА Новости, что власти Абхазии не согласны с решением и намерены их опротестовать в Верховном президиуме Верховного суда.
По его оценке, решение кассационной инстанции вступает в силу сразу же после ее оглашения.
"Избирательная комиссия должна провести заседание и в ближайшие два-три месяца назначить дату выборов", - сказал журналистам Габния.
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