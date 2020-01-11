США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции жены дипломата

ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции гражданки США, которая сбила насмерть молодого человека в Великобритании и уехала из страны, пользуясь дипломатическим иммунитетом, заявил в субботу РИА Новости представитель госдепартамента.

Ранее МВД Соединенного Королевства сообщило, что в США направлен официальный запрос об экстрадиции жены американского дипломата Анны Сакулас, которая в августе совершила ДТП, в результате которого погиб человек.

"Использование договора об экстрадиции, чтобы попытаться силой вернуть супругу бывшего дипломата, создаст в высшей степени беспокоящий прецедент. У Соединенных Штатов и Великобритании прочные отношения в правоохранительной сфере, в частности немало примеров тесного сотрудничества в экстрадиции. Однако с учетом обстоятельств этого дела мы глубоко убеждены, что запрос об экстрадиции был бы крайне неуместен", - сказал он.

По его словам, американская сторона продолжает искать варианты для движения вперед в этой ситуации, однако позиция США в вопросе выдачи остается неизменной.

Авария, жертвой которой стал 19-летний Гарри Данн, произошла 27 августа 2019 года. Его мотоцикл столкнулся с автомобилем недалеко от авиабазы Кроутон в графстве Нортгемптоншир в центре Англии. Машиной управляла предполагаемая виновница ДТП, супруга американского дипломата Анна Сакулас. Позже, благодаря дипломатическому иммунитету, она покинула Британию и вернулась на родину.

После резонансного ДТП МИД Британии заявил о намерении пересмотреть положения о дипиммунитете работающего американского персонала на авиабазе Кроутон.

Родители погибшего юноши Шарлотт Чарльз и Тим Данн ранее посетили США, где безуспешно просили власти этой страны направить в Британию виновницу ДТП.