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США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции жены дипломата
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РИА Новости

США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции жены дипломата

02:33 11.01.2020
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© AP Photo / Jeff BlakeСотрудник правоохранительных органов в США
Сотрудник правоохранительных органов в США
© AP Photo / Jeff Blake
Сотрудник правоохранительных органов в США
ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции гражданки США, которая сбила насмерть молодого человека в Великобритании и уехала из страны, пользуясь дипломатическим иммунитетом, заявил в субботу РИА Новости представитель госдепартамента.
Ранее МВД Соединенного Королевства сообщило, что в США направлен официальный запрос об экстрадиции жены американского дипломата Анны Сакулас, которая в августе совершила ДТП, в результате которого погиб человек.
"Использование договора об экстрадиции, чтобы попытаться силой вернуть супругу бывшего дипломата, создаст в высшей степени беспокоящий прецедент. У Соединенных Штатов и Великобритании прочные отношения в правоохранительной сфере, в частности немало примеров тесного сотрудничества в экстрадиции. Однако с учетом обстоятельств этого дела мы глубоко убеждены, что запрос об экстрадиции был бы крайне неуместен", - сказал он.
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По его словам, американская сторона продолжает искать варианты для движения вперед в этой ситуации, однако позиция США в вопросе выдачи остается неизменной.
Авария, жертвой которой стал 19-летний Гарри Данн, произошла 27 августа 2019 года. Его мотоцикл столкнулся с автомобилем недалеко от авиабазы Кроутон в графстве Нортгемптоншир в центре Англии. Машиной управляла предполагаемая виновница ДТП, супруга американского дипломата Анна Сакулас. Позже, благодаря дипломатическому иммунитету, она покинула Британию и вернулась на родину.
После резонансного ДТП МИД Британии заявил о намерении пересмотреть положения о дипиммунитете работающего американского персонала на авиабазе Кроутон.
Родители погибшего юноши Шарлотт Чарльз и Тим Данн ранее посетили США, где безуспешно просили власти этой страны направить в Британию виновницу ДТП.
Представители британских властей, в том числе премьер Борис Джонсон, также выразили Соединенным Штатам возмущение в связи с поступком жены дипломата и поведением американских властей в этой ситуации.
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