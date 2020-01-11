СМИ: в США участник убийства россиянина приговорен к 100 годам тюрьмы

ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Суд округа Монтгомери, штат Мэриленд в Суд округа Монтгомери, штат Мэриленд в США , приговорил в пятницу к 100 годам тюрьмы одного из участников убийства двоих школьников - 18-летнего россиянина Артема Зиберова и его 17-летнего друга Шади Ади Наджара, сообщает ресурс wtop.com

Убийство произошло в июне 2017 года. Наджара и Зиберова застрелили в припаркованной машине в северном пригороде Вашингтона Роквилле. Они погибли за день до выпускного вечера в своей школе. Наджар получил четыре пули, Зиберов - десять, оба скончались на месте.

Осужденный Роджер Гарсия, по данным обвинения, сам сделал как минимум шесть выстрелов, а также сыграл ключевую роль в том, чтобы заманить молодых людей на место преступления.

Всего по делу задержали четырех подозреваемых: Рони Галисию, Эдгара Гарсия-Гаона, Роджера Гарсию и Хосе Каналес-Янеса. По заявлению прокурора, стреляли все четверо подозреваемых. Ранее троих из них приговорили к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение.

Как установило следствие, подозреваемые хотели отомстить Наджару за то, что тот, по их мнению, ограбил девушку одного из подозреваемых в 2016 году. Семья погибшего отрицает его причастность к ограблению. Зиберов, согласно выводам следствия, стал случайной жертвой.