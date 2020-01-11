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СМИ: в США участник убийства россиянина приговорен к 100 годам тюрьмы
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РИА Новости

СМИ: в США участник убийства россиянина приговорен к 100 годам тюрьмы

01:53 11.01.2020 (обновлено: 02:51 11.01.2020)
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© AP Photo / Matt RourkeСотрудники правоохранительных органов США
Сотрудники правоохранительных органов США
© AP Photo / Matt Rourke
Сотрудники правоохранительных органов США . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Суд округа Монтгомери, штат Мэриленд в США, приговорил в пятницу к 100 годам тюрьмы одного из участников убийства двоих школьников - 18-летнего россиянина Артема Зиберова и его 17-летнего друга Шади Ади Наджара, сообщает ресурс wtop.com.
Убийство произошло в июне 2017 года. Наджара и Зиберова застрелили в припаркованной машине в северном пригороде Вашингтона Роквилле. Они погибли за день до выпускного вечера в своей школе. Наджар получил четыре пули, Зиберов - десять, оба скончались на месте.
Осужденный Роджер Гарсия, по данным обвинения, сам сделал как минимум шесть выстрелов, а также сыграл ключевую роль в том, чтобы заманить молодых людей на место преступления.
Автомобиль полиции в штате Мэриленд, США. Архивное фото
17 июля 2017, 19:52
В США предъявили обвинения подозреваемым в убийстве россиянина Зиберова
Всего по делу задержали четырех подозреваемых: Рони Галисию, Эдгара Гарсия-Гаона, Роджера Гарсию и Хосе Каналес-Янеса. По заявлению прокурора, стреляли все четверо подозреваемых. Ранее троих из них приговорили к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение.
Как установило следствие, подозреваемые хотели отомстить Наджару за то, что тот, по их мнению, ограбил девушку одного из подозреваемых в 2016 году. Семья погибшего отрицает его причастность к ограблению. Зиберов, согласно выводам следствия, стал случайной жертвой.
Полиция предполагает, что школьников заманили на место преступления, пообещав купить у них лишний билет на выпускной вечер.
Офицер полиции штата Флорида, США
2 ноября 2019, 13:14
Во Флориде задержали школьника за попытку нанять киллера в Instagram
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