СМИ: в США участник убийства россиянина приговорен к 100 годам тюрьмы

Убийство произошло в июне 2017 года. Наджара и Зиберова застрелили в припаркованной машине в северном пригороде Вашингтона Роквилле. Они погибли за день до выпускного вечера в своей школе. Наджар получил четыре пули, Зиберов - десять, оба скончались на месте.
Осужденный Роджер Гарсия, по данным обвинения, сам сделал как минимум шесть выстрелов, а также сыграл ключевую роль в том, чтобы заманить молодых людей на место преступления.
17 июля 2017, 19:52В США предъявили обвинения подозреваемым в убийстве россиянина Зиберова
Всего по делу задержали четырех подозреваемых: Рони Галисию, Эдгара Гарсия-Гаона, Роджера Гарсию и Хосе Каналес-Янеса. По заявлению прокурора, стреляли все четверо подозреваемых. Ранее троих из них приговорили к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение.
Как установило следствие, подозреваемые хотели отомстить Наджару за то, что тот, по их мнению, ограбил девушку одного из подозреваемых в 2016 году. Семья погибшего отрицает его причастность к ограблению. Зиберов, согласно выводам следствия, стал случайной жертвой.
Полиция предполагает, что школьников заманили на место преступления, пообещав купить у них лишний билет на выпускной вечер.
2 ноября 2019, 13:14Во Флориде задержали школьника за попытку нанять киллера в Instagram