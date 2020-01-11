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В Италии белорус избил до полусмерти украинца из-за спора о Сталине
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РИА Новости

В Италии белорус избил до полусмерти украинца из-за спора о Сталине

01:14 11.01.2020
15809
© РИА НовостиИосиф Сталин
Иосиф Сталин
© РИА Новости
Иосиф Сталин. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. В Италии задержали 59-летнего дальнобойщика из Беларуси, который во время ссоры серьезно травмировал 47-летнего коллегу с Украины. Об этом сообщила пресс-служба миланской полиции.
Инцидент произошел 5 января в Сордьо, административный центр Лоди. Как утверждает издание il Cittadino, конфликт между мужчинами возник в ходе дискуссии о политике своих стран и об Иосифе Сталине. В результате белорус набросился на коллегу, ударив его по голове железным прутом.
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