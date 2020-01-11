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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-11T01:44+0300
https://ria.ru/20200111/1563277413.html
СМИ: Канада требует от США разъяснить основания убийства Сулеймани
https://cdn23.img.ria.ru/images/156309/29/1563092970_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_87327e40d5d66bc010398a40fdced9c3.jpg
РИА Новости

СМИ: Канада требует от США разъяснить основания убийства Сулеймани

01:13 11.01.2020 (обновлено: 01:44 11.01.2020)
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© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin TabatabaeeПротестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Канада требует детальных объяснений от администрации президента США Дональда Трампа, чем они руководствовались при принятии решения об устранении иранского генерала Касема Сулеймани, сообщает канадский телеканал CBC со ссылкой на осведомленные источники в правительстве страны.
По словам одного из собеседников телеканала, "сложно работать в военной коалиции, стремящейся уничтожить оставшихся боевиков ИГ* в Ираке, без тесного сотрудничества между ее участниками, в то время как наиболее влиятельный участник этой коалиции преследует цели, не до конца ясные его партнерам".
Источники в правительстве Канады также отметили, что Вашингтону стоило заранее уведомить Оттаву о проведении операции.
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Третьего января американские военные убили Сулеймани в Багдаде.
Президент США Дональд Трамп заявил, что тот планировал взрыв одного из посольств, но не привел никаких деталей. В четверг госсекретарь Майк Помпео признал, что у американских спецслужб не было точной информации о "планах" Сулеймани.
Иран ответил на убийство своего генерала ракетным ударом по иракским базам, где расквартированы американские войска. После этого Трамп заявил, что Вашингтон не хочет демонстрировать свою военную мощь, вместо этого против Тегерана в пятницу ввели новые санкциию
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Конфликт США и ИранаГибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиДональд ТрампКанадаИранСШАВ мире
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