СМИ: Канада требует от США разъяснить основания убийства Сулеймани

Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке

По словам одного из собеседников телеканала, "сложно работать в военной коалиции, стремящейся уничтожить оставшихся боевиков ИГ* в Ираке, без тесного сотрудничества между ее участниками, в то время как наиболее влиятельный участник этой коалиции преследует цели, не до конца ясные его партнерам".

Источники в правительстве Канады также отметили, что Вашингтону стоило заранее уведомить Оттаву о проведении операции.

Третьего января американские военные убили Сулеймани в Багдаде.

Президент США Дональд Трамп заявил, что тот планировал взрыв одного из посольств, но не привел никаких деталей. В четверг госсекретарь Майк Помпео признал, что у американских спецслужб не было точной информации о "планах" Сулеймани.

Иран ответил на убийство своего генерала ракетным ударом по иракским базам, где расквартированы американские войска. После этого Трамп заявил, что Вашингтон не хочет демонстрировать свою военную мощь, вместо этого против Тегерана в пятницу ввели новые санкциию