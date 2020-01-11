Управляющий Виктора Батурина расплатился с его сестрой Еленой

МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Эренцен Манжеев, финансовый управляющий Эренцен Манжеев, финансовый управляющий Виктора Батурина , погасил свою задолженность в размере 600 тысяч рублей перед Еленой Батуриной , бывшей владелицей "Интеко", и просит арбитражный суд Калмыкии прекратить дело о своем банкротстве, следует из сообщения Манжеева и материалов суда.

Дело о банкротстве Манжеева было возбуждено 2 декабря по заявлению Батуриной. В пятницу суд в Калмыкии провел первое заседание по рассмотрению обоснованности требования заявительницы и отложил слушания на 17 января.

Долг перед вдовой экс-мэра Москвы Юрия Лужкова возник у Манжеева в ходе рассмотрения дела о банкротстве Виктора Батурина. Как отмечается в сообщении Манжеева, имеющемся в распоряжении РИА Новости, он неоднократно пытался "выяснить, на каком основании Елена Николаевна приобрела акции (25% акций "Интеко") и почему она за них не заплатила (Батурину)". Поскольку суды в этих обособленных спорах поддерживали Батурину, у Манжеева возникла обязанность компенсировать ответчице судебные расходы.

"Я долго не мог узнать банковские реквизиты Елены Николаевны, даже направлял письменное требование. Как только реквизиты мне были предоставлены, я оплатил эти 600 тысяч рублей", - говорится в сообщении Манжеева.

В то же время финуправляющий заявил о намерении продолжать оспаривать сделку по переходу 25% акций "Интеко" от Батурина к Батуриной. "Собранный мной к настоящему времени объем информации дает все основания полагать, что Елена Николаевна имеет долг перед Виктором Николаевичем в связи с приобретением 25% акций ЗАО "Интеко", я планирую взыскать этот долг в интересах всех кредиторов (Виктора Батурина), включая ФНС России, Россельхозбанк, компанию "Саррио" и др.", - подчеркивает Манжеев в своем сообщении. Комментариями Елены Батуриной РИА Новости пока не располагает.