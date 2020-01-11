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Управляющий Виктора Батурина расплатился с его сестрой Еленой
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РИА Новости

Управляющий Виктора Батурина расплатился с его сестрой Еленой

01:04 11.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Березин / Перейти в фотобанкЕлена Батурина
Елена Батурина
© РИА Новости / Сергей Березин
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Елена Батурина. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Эренцен Манжеев, финансовый управляющий Виктора Батурина, погасил свою задолженность в размере 600 тысяч рублей перед Еленой Батуриной, бывшей владелицей "Интеко", и просит арбитражный суд Калмыкии прекратить дело о своем банкротстве, следует из сообщения Манжеева и материалов суда.
Дело о банкротстве Манжеева было возбуждено 2 декабря по заявлению Батуриной. В пятницу суд в Калмыкии провел первое заседание по рассмотрению обоснованности требования заявительницы и отложил слушания на 17 января.
Долг перед вдовой экс-мэра Москвы Юрия Лужкова возник у Манжеева в ходе рассмотрения дела о банкротстве Виктора Батурина. Как отмечается в сообщении Манжеева, имеющемся в распоряжении РИА Новости, он неоднократно пытался "выяснить, на каком основании Елена Николаевна приобрела акции (25% акций "Интеко") и почему она за них не заплатила (Батурину)". Поскольку суды в этих обособленных спорах поддерживали Батурину, у Манжеева возникла обязанность компенсировать ответчице судебные расходы.
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"Я долго не мог узнать банковские реквизиты Елены Николаевны, даже направлял письменное требование. Как только реквизиты мне были предоставлены, я оплатил эти 600 тысяч рублей", - говорится в сообщении Манжеева.
В то же время финуправляющий заявил о намерении продолжать оспаривать сделку по переходу 25% акций "Интеко" от Батурина к Батуриной. "Собранный мной к настоящему времени объем информации дает все основания полагать, что Елена Николаевна имеет долг перед Виктором Николаевичем в связи с приобретением 25% акций ЗАО "Интеко", я планирую взыскать этот долг в интересах всех кредиторов (Виктора Батурина), включая ФНС России, Россельхозбанк, компанию "Саррио" и др.", - подчеркивает Манжеев в своем сообщении. Комментариями Елены Батуриной РИА Новости пока не располагает.
В конце декабря Батурину объявили в розыск в связи с уголовным делом о клевете, которое возбудили по заявлению Манжеева. Как заявил адвокат Дмитрий Савочкин, в ходе судебной тяжбы с братом в Австрии президент Inteco Management утверждала, что Манжеев пытался получить доступ к ее средствам с помощью поддельных документов. По его словам, это не соответствует действительности. Позднее суд в Элисте приостановил производство по данному делу до установления местонахождения Батуриной.
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Виктор БатуринЕлена БатуринаИнтекоПроисшествия
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