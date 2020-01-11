На Украине возбудили дело из-за избиения заключенных колонии

Отмечается, что по предварительной информации, 8 января 2020 года администрация исправительного учреждения организовала общий обыск осужденных с привлечением групп быстрого реагирования и территориального военизированного формирования. "В ходе обыска к 22 осужденным была применена физическая сила и нанесены телесные повреждения различной степени тяжести", - сообщили в ГБР.

Досудебное расследование начато по факту превышения власти или служебных полномочий работниками правоохранительного органа. В случае доказательства вины, должностным лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.