На Украине возбудили дело из-за избиения заключенных колонии

КИЕВ, 11 янв – РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило дело по факту применения правоохранителями физической силы к осужденным Алексеевской исправительной колонии в Полтавской области, сообщила пресс-служба госбюро.
"Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, расследуют факт применения физической силы к осужденным должностными лицами Алексеевской исправительной колонии", - сообщила пресс-служба.
Отмечается, что по предварительной информации, 8 января 2020 года администрация исправительного учреждения организовала общий обыск осужденных с привлечением групп быстрого реагирования и территориального военизированного формирования. "В ходе обыска к 22 осужденным была применена физическая сила и нанесены телесные повреждения различной степени тяжести", - сообщили в ГБР.
Досудебное расследование начато по факту превышения власти или служебных полномочий работниками правоохранительного органа. В случае доказательства вины, должностным лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
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