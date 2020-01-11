Защита журналиста "Росбалта" Шварева подала три кассационные жалобы

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Защита журналиста издания "Росбалт" Защита журналиста издания "Росбалт" Александра Шварева подала три кассационные жалобы на постановление судов о проведении обыска и избрании меры пресечения, сообщил РИА Новости его адвокат Игорь Бушманов.

Шварев, объявленный в розыск по обвинениям в вымогательстве, еще осенью получил политическое убежище в Латвии. В начале декабря Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу защиты на заочный арест Шварева, обвиняемого в вымогательстве. До этого Тверской суд заочно арестовал Шварева на два месяца.

"В настоящее время во второй кассационный суд поданы три кассационные жалобы на постановления судов о проведении обысков и избрании меры пресечения. Решения по ним еще не приняты. К сожалению, жалобы, направленные прокурору Москвы, рассмотрены формально, надлежащих мер реагирования по поставленным вопросам не принято", - заявил собеседник агентства.

Он добавил, что планирует дальнейшее обжалование.

Журналисту вменяется вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере. Ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет. Весной прошлого года у Шварева прошел обыск. Адвокат информационного агентства Дмитрий Фирсов тогда пояснил РИА Новости, что следственные действия проходили по делу о клевете, в постановлении об обыске фигурирует фамилия бизнесмена Алишера Усманова, изымались документация и системные блоки. В ходе заседания выяснилось, что Усманов и казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев были признаны потерпевшими по делу Шварева.