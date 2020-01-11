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https://ria.ru/20200111/1563276778.html
Защита журналиста "Росбалта" Шварева подала три кассационные жалобы
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РИА Новости

Защита журналиста "Росбалта" Шварева подала три кассационные жалобы

00:11 11.01.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Защита журналиста издания "Росбалт" Александра Шварева подала три кассационные жалобы на постановление судов о проведении обыска и избрании меры пресечения, сообщил РИА Новости его адвокат Игорь Бушманов.
Шварев, объявленный в розыск по обвинениям в вымогательстве, еще осенью получил политическое убежище в Латвии. В начале декабря Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу защиты на заочный арест Шварева, обвиняемого в вымогательстве. До этого Тверской суд заочно арестовал Шварева на два месяца.
"В настоящее время во второй кассационный суд поданы три кассационные жалобы на постановления судов о проведении обысков и избрании меры пресечения. Решения по ним еще не приняты. К сожалению, жалобы, направленные прокурору Москвы, рассмотрены формально, надлежащих мер реагирования по поставленным вопросам не принято", - заявил собеседник агентства.
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Он добавил, что планирует дальнейшее обжалование.
Журналисту вменяется вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере. Ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет. Весной прошлого года у Шварева прошел обыск. Адвокат информационного агентства Дмитрий Фирсов тогда пояснил РИА Новости, что следственные действия проходили по делу о клевете, в постановлении об обыске фигурирует фамилия бизнесмена Алишера Усманова, изымались документация и системные блоки. В ходе заседания выяснилось, что Усманов и казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев были признаны потерпевшими по делу Шварева.
Бушманов ранее сообщал, что журналист, который работает обозревателем в "Росбалте" с февраля 2008 года, подал заявление о преступлении на имя руководителя ГСУСК по Москве, где говорится о незаконном возбуждении уголовного дела о клевете на Усманова и противоправных действиях полицейских при проведении обысков у него дома и в редакции агентства. Адвокат уточнял, что в самом заявлении о возбуждении уголовного дела указано порядка 50 СМИ, дело возбуждено в отношении неустановленных лиц, а не в отношении именно Шварева.
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