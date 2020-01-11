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Журналист "Росбалта" Шварев заявил, что в его деле нет политики
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РИА Новости

Журналист "Росбалта" Шварев заявил, что в его деле нет политики

00:09 11.01.2020
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© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкВ зале пресс-конференций информационного агентства "Росбалт"
В зале пресс-конференций информационного агентства Росбалт
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
В зале пресс-конференций информационного агентства "Росбалт". Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Журналист издания "Росбалт" Александр Шварев, объявленный в розыск по обвинениям в вымогательстве и получивший убежище в Латвии, прокомментировал слова парламентария Евгения Ревенко об "информационной войне", отметив, что не собирается вносить в свое дело политический аспект и готов предоставить депутату аргументы о фабрикации дела.
В начале декабря Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу защиты на заочный арест Шварева, обвиняемого в вымогательстве. До этого Тверской суд заочно арестовал Шварева на два месяца. Адвокат Игорь Бушманов сообщал РИА Новости, что следствие объявило журналиста в международный розыск, хотя, по заявлению защиты, он не скрывает, что находится в Латвии. В суде агентству подтвердили, что журналисту вменяется вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере. Ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет. Депутат Евгений Ревенко назвал решение Латвии дать убежище Швареву "крайне странным" и добавил, что "в политической борьбе с Россией все средства хороши, и даже такой "боец" информационной войны тоже сгодится".
Евгений Ревенко
Вчера, 18:40
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Шварев, комментируя слова Ревенко, заявил РИА Новости, что не собирается вносить в свое дело политический аспект. "Просто я специально никакой политики в свою тему не вношу. Ее там нет. ... Ревенко решил придать моей теме политический аспект. А зачем?", - рассказал журналист.
Он отметил, что депутат к нему не обращался. "Я бы ему мог изложить все аргументы и предоставить материалы сфабрикованного дела. Но явно в данном случае ему это и не нужно", - полагает Шварев.
Весной прошлого года у Шварева прошел обыск. Адвокат информационного агентства Дмитрий Фирсов тогда пояснил РИА Новости, что следственные действия проходили по делу о клевете, в постановлении о проведении обыска фигурирует фамилия бизнесмена Алишера Усманова, изымались документация и системные блоки. В ходе заседания выяснилось, что Усманов и казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев были признаны потерпевшими по делу Шварева.
Бушманов ранее сообщал, что журналист, который работает обозревателем в "Росбалте" с февраля 2008 года, подал заявление о преступлении на имя руководителя ГСУСК по Москве, где говорится о незаконном возбуждении уголовного дела о клевете на Усманова и противоправных действиях полицейских при проведении обысков у него дома и в редакции агентства. Адвокат уточнял, что в самом заявлении о возбуждении уголовного дела указано порядка 50 СМИ, дело возбуждено в отношении неустановленных лиц, а не в отношении именно Шварева.
Статуя Фемиды в суде
6 декабря 2019, 16:21
Мосгорсуд признал заочный арест журналиста "Росбалта" Шварева законным
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Александр ШваревРосбалтЛатвияРоссияПроисшествия
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