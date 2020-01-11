В египетской Александрии после реставрации открыли древнюю синагогу

АЛЕКСАНДРИЯ, 10 янв - РИА Новости, Рафаэль Даминов. Одна из древнейших на Одна из древнейших на Ближнем Востоке синагог открыта в пятницу в египетской Александрии после проведенной в ней реставрации.

Расположенная на узких улочках исторической части Александрии синагога, носящая название "Элиягу ха-Нави", была построена в 1850 году на месте древнего разрушенного храма, основанного в 14-м веке. Эта синагога считается старейшей в регионе и одним из самых значимых памятников иудейской культуры. В хранилище отделанного мрамором храма лежат пятьдесят свитков торы 15-го века.

На открытие отреставрированного храма приехал министр по делам древностей и туризма Египта , иностранные дипломаты и сотни журналистов. На близлежащих к ней улицах повышенные меры безопасности, десятки полицейских и людей в штатском с оружием.

"Сегодняшнее событие уникально. Оно подчеркивает, что египетский народ — это единое целое. Это послание всему миру о том, что правительство Египта заботится о египетском наследии, к какому бы историческому периоду оно не принадлежало", - сказал в ходе торжественной речи министр по делам древностей и туризма Египта Халед аль-Анани.

© РИА Новости / Рафаэль Даминов Древняя синагога открыта после реставрации в египетской Александрии © РИА Новости / Рафаэль Даминов Древняя синагога открыта после реставрации в египетской Александрии

На открытие синагоги из Каира приехали представители некогда многочисленной еврейской общины Египта. В начале прошлого века она превышала сто тысяч человек. Большая часть евреев была вынуждена эмигрировать с исторической родины из-за конфронтации между арабскими странами и Израилем с конца сороковых годов.

Сегодня в Египте осталось всего пять евреев. Самой молодой египетской еврейке Магде Харун 67 лет. Она - председатель еврейской общины Египта. Всю свою жизнь женщина прожила в стране пирамид, ее семья в свое время отказалась эмигрировать.

"Сегодня я впервые с 50-х годов прошлого века слышу о том, чтобы высокопоставленные чиновники признали существование египетских евреев и их роли в Египте. Это историческое событие", - не скрывая слез говорит Магда Харун.

© РИА Новости / Рафаэль Даминов Древняя синагога открыта после реставрации в египетской Александрии © РИА Новости / Рафаэль Даминов Древняя синагога открыта после реставрации в египетской Александрии

Самый пожилой еврей Египта – Альбер Ари. Ему исполнилось 90 лет. В прошлом он известный египетский коммунист. Сидящий на скамье храма мужчина, окруженный телекамерами, охотно делится воспоминаниями о Египте своего детства, когда по всей стране богослужения проводились в десятках синагог. Сегодня, сетует он, и в несколько открытых в Египте храмов ходить уже почти некому.

"Я не знаю, кто будет посещать эту синагогу (в Александрии). Совсем мало нас осталось. Думаю, что это будут в основном евреи, приезжающие в качестве туристов в Египет, те, кто хочет посетить свою историческую родину", - говорит Альбер Ари.

© РИА Новости / Рафаэль Даминов Древняя синагога открыта после реставрации в египетской Александрии © РИА Новости / Рафаэль Даминов Древняя синагога открыта после реставрации в египетской Александрии

По словам Ари, синагога является не только наследием еврейского народа, но и древней египетской истории и культуры, частью которой с времен фараонов был еврейский народ.

Египетские власти приняли решение реставрировать александрийскую синагогу в 2016 году. На реставрационные работы было выделено 4 миллиона долларов. Храм будет открыт для посещения туристов.