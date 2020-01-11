Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2020-01-11T10:40+0300
https://ria.ru/20200111/1563273806.html
Режиссер "Экипажа" считает, что число зрителей важнее кассовых сборов
https://cdn24.img.ria.ru/images/156325/94/1563259439_0:53:2973:1726_1036x0_80_0_0_e32ad1ba9be70fac0a6477d6efb211d9.jpg
РИА Новости

Режиссер "Экипажа" считает, что число зрителей важнее кассовых сборов

10:25 11.01.2020 (обновлено: 10:40 11.01.2020)
821
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоссийский режиссер Николай Лебедев
Российский режиссер Николай Лебедев
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Режиссер Николай Лебедев, известный по фильмам "Экипаж" и "Легенда № 17", приступил к подготовке съемок фильма под рабочим названием "Нюрнберг". Пока создателям нельзя разглашать подробности, он рассказал РИА Новости о том, насколько для картин важен кассовый сбор, где правильно смотреть кино и как меняются зрители в последние годы.
Фильм "Холоп" стал самой кассовой российской комедией, заработав за новогодние праздники 1,8 миллиарда рублей. Что вы думаете о том, что сейчас часто оценивают фильмы по размерам сборов?
— Я еще не смотрел эту картину, но очень хорошо отношусь к творчеству Клима Шипенко, в частности к его фильму "Салют-7". Что касается кассовых сборов "Холопа" — меня они радуют. Да, сейчас поменялся фокус, мы стали говорить про деньги, но ведь за ними — люди, которые пришли в кинотеатр, чтобы встретиться с фильмом.
Поэтому, мне кажется, точнее и этичнее был прежний, советский подсчет — в зрителях. Миллионы тогда смотрели картины, которые остались в истории кино. Причем я говорю и о тех фильмах, которые сразу не были восприняты критиками, к примеру, "Человек-амфибия" Чеботарева и Казанского. Я очень любил эту картину ребенком и счастлив, что то мое детское ощущение, как и ощущение других зрителей, было справедливым — картина по-прежнему живет и продолжает быть интересной для новых и новых поколений. Фаворитами проката становились фильмы "Экипаж" Митты, "Москва слезам не верит" Меньшова, картины Гайдая, Рязанова, и мы понимаем, что это было абсолютно справедливо.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОткрытие кинофестиваля "Хрустальный источникЪ"
Открытие кинофестиваля Хрустальный ИсточникЪ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Открытие кинофестиваля "Хрустальный источникЪ"
Сейчас часто смотрят фильмы дома...
— Да, к сожалению, сегодня по объективным причинам изменилась культура похода в кино. Зрителя когда-то, в 90-е годы, лишили этого. Раньше поход в кино был абсолютно нормальным, обычным занятием. Бывало, что пойдешь на картину — не очень понравилось. Ничего, на следующей неделе смотришь другую. Так и сейчас ведут себя американские зрители.

Мне кажется, что кинотеатр — именно то место, где надо встречаться с фильмом. И многие сейчас осознают это, российские зрители возвращаются в залы, они стали понимать значимость ощущения единой эмоции.

Это то, чем кино отличается, скажем, от телевидения. Там эмоция тоже есть, но она намного слабее.
Я абсолютно убежден, что, когда смотришь фильм на широком экране в большой зрительской аудитории, которая влияет на ваше восприятие энергетически, — смотришь оригинал. А на телеэкране — копия, все равно как репродукция "Джоконды". Можно понять, о чем речь, увидеть цветовую гамму, композицию, но эмоцию, которая исходит от оригинала, — не почувствовать.
Есть ли в этом возвращении заслуга кинематографа?
— Да. Думаю, что в России происходит некое оздоровление после тех же 90-х. Хотя тогда тоже появлялись прекрасные картины, но их почти никто не смотрел на широком экране.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкФестиваль короткометражного кино "Короче"
Фестиваль короткометражного кино Короче
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Фестиваль короткометражного кино "Короче"
Согласны ли вы с тем, что в прокат чаще выходят зрительские фильмы, а авторский кинематограф остается для просмотра дома?
— Я не делю кино на зрительское и артхаусное, для меня есть кино хорошее и кино плохое. Хорошее задевает важные струны души. Есть фильмы, которые нравятся мне, а моя жена, к примеру, их не воспринимает, а бывает — наоборот. Слава богу, что существует возможность выбора, ведь очень наивно пытаться понравится всем. И так же наивно стремление, чтобы нравилось все.

Мне кажется, надо относиться спокойно к ситуации, когда даже очень хороший фильм по той или иной причине не понравился. Возможно, пройдет неделя или месяц, и вы увидите в нем то, чего не видели ранее. И это не значит, что вы не были готовы, просто было другое настроение.

Думаю, что все по местам расставляет время. Я назвал советские картины, которые остались в памяти зрителей, которые продолжают жить. Их, конечно, гораздо больше. И это не всегда кассовые фильмы. Например, "Пять вечеров" Михалкова — очень камерная картина, но абсолютно гениальная. Насколько помню, у нее не было оглушительного прокатного успеха. Ну и что? Этот фильм — шедевр, он продолжает жить и завоевывать сердца все новых и новых поколений зрителей.
Важно, чтобы появлялось новое кино и чтобы оно было разным. Тогда зритель сможет выбирать и двигаться по собственному фарватеру, не навязываемому ему искусственно ни кинематографистами, ни общественным мнением.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Режиссер Николай Лебедев на премьере фильма "Легенда № 17" в кинотеатре "Октябрь"

Премьера фильма Н.Лебедева Легенда №17
1 из 4

Режиссер Николай Лебедев на премьере фильма "Легенда № 17" в кинотеатре "Октябрь"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© Централ Партнершип

Кадр из фильма "Легенда № 17"

Кадр из фильма Легенда №17
2 из 4

Кадр из фильма "Легенда № 17"

© Централ Партнершип
© Студия Тритэ (2016)Кадр из фильма "Экипаж"
Кадр из фильма Экипаж
3 из 4
Кадр из фильма "Экипаж"
© Студия Тритэ (2016)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Режиссер Николай Лебедев, победивший в номинации "Лучший фильм" на XII Торжественной церемонии вручения национальной премии в области кинематографии "Золотой орел" на киностудии "Мосфильм"

Режиссер Николай Лебедев на церемонии вручения премии Золотой Орел
4 из 4

Режиссер Николай Лебедев, победивший в номинации "Лучший фильм" на XII Торжественной церемонии вручения национальной премии в области кинематографии "Золотой орел" на киностудии "Мосфильм"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 4

Режиссер Николай Лебедев на премьере фильма "Легенда № 17" в кинотеатре "Октябрь"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 4

Кадр из фильма "Легенда № 17"

© Централ Партнершип
3 из 4
Кадр из фильма "Экипаж"
© Студия Тритэ (2016)
4 из 4

Режиссер Николай Лебедев, победивший в номинации "Лучший фильм" на XII Торжественной церемонии вручения национальной премии в области кинематографии "Золотой орел" на киностудии "Мосфильм"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Как вам кажется, в чем заключался успех, в том числе и кассовый, ваших последних фильмов "Легенда № 17", "Экипаж"?
— Не могу этого объяснить. Я снимал истории, которые меня волновали, которые я любил. Все, на что я рассчитывал и продолжаю рассчитывать, — что найдутся зрители, которых фильм тронет, взволнует. Может, для кого-то эта картина станет важным — хотя бы на час — событием в жизни.
На ваш взгляд, как меняются зрители в последние годы?
— Мне кажется, что это не единовекторный процесс. Иногда я попадаю в кинозал, где мне трудно: приходят какие-то компании, начинают галдеть, смеяться, звонить по телефону. А иногда на показах эмоции других зрителей помогают — возникает уникальное чувство общения с экраном и аудиторией незнакомцев, с которыми в этот момент становишься единым целым. Я благодарен, когда считаются с теми, кто рядом сидит.

И меня радует, что они в кино приходят все чаще, ведь без зрителей, повторюсь, кинематографа просто не существует. В таком случае кино — это не более чем пляшущие тени на стене пустого сарая.

1810007
КультураИнтервью - КультураКлим ШипенкоНиколай ЛебедевМосква
Рекомендуем
Актер Джуд Лоу во время фотоколла фильма Новый Папа (The New Pope) в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля
Джуд Лоу: Соррентино не хотел никого оскорбить "Молодым папой"
Российские рубли
Как изменится обслуживание в российских банках в новом году
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Меркель прилетела в Москву за помощью. Срочной помощью
Автомобили Hyundai Solaris на стоянке завода в Ленинградской области
Экономисты нашли главного виновника в спаде мирового ВВП
Торжественная церемония по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны в Варшаве
Большая ошибка Польши
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни 444
Система ПВО Ирана приняла украинский Boeing за крылатую ракету
Аль-Басра скорбит о великой утрате: В Ираке убили журналистов
В Ираке убили оператора видеоагентства Ruptly
Изображение царя кереитов Ван-хана как пресвитера Иоанна
Кто такой "царь-поп Иван" и где могла находиться христианская Шамбала
Школьный аттестат
В школьных аттестатах появится оценка "зачтено"
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Иран признал, что случайно сбил украинский Boeing
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Хаменеи приказал опубликовать результаты расследования крушения Boeing
Сторожевой корабль Гепард-3.9
"В НАТО удивятся": чем будут вооружать российский флот
Акция протеста в Иране
СМИ: посла Британии задержали за организацию протестов в Тегеране
Сможем достроить самостоятельно: Путин о Северном потоке-2
Россия сможет сама достроить "Северный поток — 2", заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной пресс-конференции по итогам встречи
Меркель: "с Россией и против США"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:51ПНС в ответ обвинило армию Хафтара в нарушении перемирия в Ливии
03:49Роспотребнадзор дал советы по профилактике болезни Альцгеймера
03:47СМИ сообщили о нарушении ПНС перемирия в Ливии
03:26В госдепе рассказали о своей стратегии в отношении Ирана
03:09СК начал проверку после хлопка в цехе в Белгородской области
03:06Российские специалисты выявили проблемы в подготовке экипажей МКС
03:04Эксперты спрогнозировали подорожание черного хлеба в России
03:01WSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к средствам от продажи нефти
02:40"Нашли раздетой в кустах": модель рассказала о падении коллеги из окна
02:38В Дубае задержки и отмены авиарейсов из-за дождя продлятся еще сутки
02:20Госдеп призвал Ирана извиниться за задержание британского посла
02:12Глава МИД Канады обсудил с Помпео крушение самолета в Иране
01:50Клинцевич объяснил, почему Турчинов хочет наказать Россию за Boeing
01:31Трамп поддержал протестующих в Иране твитом на языке фарси
01:27Британия раскритиковала задержание посла на акции протеста в Тегеране
01:16Фильм "Дылда" получил приз на кинофестивале в США
00:55Трамп выразил соболезнования из-за смерти султана Омана
00:45Армия Хафтара объявила о прекращении боевых действий в Ливии
00:36Зеленский заявил, что виновники авиакатастрофы в Иране "не отвертятся"
00:36Горбачев призвал лишить "бездельничающих" россиян новогодних каникул
Лента новостейМолния