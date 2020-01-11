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2020-01-11T13:43+0300
https://ria.ru/20200111/1563273219.html
Отделался легким испугом: пожарные спасли пса, сбежавшего после ДТП
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РИА Новости

Отделался легким испугом: пожарные спасли пса, сбежавшего после ДТП

08:00 11.01.2020 (обновлено: 13:43 11.01.2020)
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© Пресс-служба главного управления МЧС России по Тюменской областиФокстерьер Чуня на руках у сотрудника МЧС России
Фокстерьер Чуня на руках у сотрудника МЧС России
© Пресс-служба главного управления МЧС России по Тюменской области
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Пожарные в Тюменской области спасли фокстерьера Чуню, сбежавшего из разбившейся в ДТП машины на федеральной автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Тюменской области.
В ДТП пострадали два человека. Когда им оказали первую помощь, пришедшие в себя люди вспомнили, что в машине еще одним пассажиром был фокстерьер по кличке Чуня.
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К поискам пропавшего питомца приступили спасатели. Около автомобиля они обнаружили следы, а свидетели происшествия рассказали, что видели маленькую собаку черно-белого окраса, убегавшую с трассы. Следы привели спасателей в лес, где сотрудники МЧС, пройдя полтора километра по глубокому снегу, обнаружили фокстерьера.
Поначалу собака встретила их недружелюбно — начала лаять и рычать на спасателей. Однако спустя несколько минут Чуню удалось успокоить и взять на руки. Затем фокстерьера отвезли в расположение части села Уват, где его отогрели и накормили, а через несколько часов хозяева воссоединились с питомцем.
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Хорошие новостиХорошие новостиМЧС РФТюменская область
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