Отделался легким испугом: пожарные спасли пса, сбежавшего после ДТП

© Пресс-служба главного управления МЧС России по Тюменской области Фокстерьер Чуня на руках у сотрудника МЧС России

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Пожарные в Тюменской области спасли фокстерьера Чуню, сбежавшего из разбившейся в ДТП машины на федеральной автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Тюменской области.

В ДТП пострадали два человека. Когда им оказали первую помощь, пришедшие в себя люди вспомнили, что в машине еще одним пассажиром был фокстерьер по кличке Чуня.

К поискам пропавшего питомца приступили спасатели. Около автомобиля они обнаружили следы, а свидетели происшествия рассказали, что видели маленькую собаку черно-белого окраса, убегавшую с трассы. Следы привели спасателей в лес, где сотрудники МЧС, пройдя полтора километра по глубокому снегу, обнаружили фокстерьера.