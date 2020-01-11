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Как лучше всего гадать в святки: самые проверенные способы
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РИА Новости

Как лучше всего гадать в святки: самые проверенные способы

08:00 11.01.2020 (обновлено: 13:01 11.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкДевушки во время святочных гаданий в казачьем поселке Черноречье Челябинской области
Девушки во время святочных гаданий в казачьем поселке Черноречье Челябинской области
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Люди всегда мечтали заглянуть в будущее. Хоть одним глазком. Но особенно сильно человечеству хочется узнать о том, что ждет завтра, на заре нового года. Когда все без исключения загадывают желания, питают надежды на лучшее, и даже старики, как дети, верят в волшебство. Испокон веков приоткрыть завесу тайны помогали святочные гадания. Как известно, Святки начинаются в сочельник и заканчиваются в Крещение. Считается, что именно в эти дни можно получить самые правдоподобные ответы на заданные магическим силам вопросы. Как их правильно сформулировать и что нужно знать, чтобы не ошибиться в трактовке результатов, РИА Новости рассказала потомственная гадалка.

Без греха

"С Рождества и до Крещения вся Земля молится: сначала за новорожденного Христа, потом за таинство Его Крещения, — говорит Марина Ермолаевна. — Таким образом, грех, с которым связано стремление человека узнать дальнейший ход событий, как бы отталкивается намоленной атмосферой".
По утверждению ясновидящей, в период с 6 по 19 января повсеместно "просыпаются" ангелы, которые активизируются в своем предназначении уберечь людей от зла. Поэтому демонические силы, волей-неволей призываемые гадающими, оказываются полностью нейтрализованы звучанием ангельских труб.
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкДевушки во время святочных гаданий в казачьем поселке Черноречье Челябинской области
Девушки во время святочных гаданий в казачьем поселке Черноречье Челябинской области
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Девушки во время святочных гаданий в казачьем поселке Черноречье Челябинской области
"Любое гадание нужно начинать на границе суток — либо сразу после полуночи, либо за пять-десять минут до нее, — напутствовала Марина Ермолаевна. — Только в это время темные силы уже способны отвечать, а ангелы еще защищают от их негативного воздействия". По словам провидицы, не все методы гаданий одинаково безобидны и даже в святочные недели лучше прибегать к самым легким из них.

"Наиболее безгреховным считается гадание на воске, — отмечает собеседница. — Ведь эта субстанция сама по себе обладает мощной очищающей силой. К слову, при помощи воска не возбраняется гадать круглый год, а не только в зимние праздники. В какой-то степени это способствует снятию плохой и восстановлению благоприятной ауры".

Правда, необходимо обратить внимание на количество используемых при гадании свечей. "Лучше всего плавить воск от семи или девяти свечек, — уточняет Марина. — Это уже предрекает укрепление или создание семьи, а также приумножение всего хорошего. Пять свечей запрограммируют на преодоление различных препятствий, а три предрекут тревоги".

Как посмотреть

Потомственная ворожея дала рекомендации для желающих.

"Существует несколько вариантов восковых гаданий. Самый простой — на воде. Целые свечи или их остатки положить в металлический ковш и расплавить на сильном огне. Затем поводить посудиной с булькающим воском над головой человека, которому гадают. Обязательно по часовой стрелке и с прочтением любой известной молитвы. Как только молитва закончится, немедленно вылить расплавленный воск в посуду с холодной водой. Застывшие фигуры и послужат предсказанием.

Если увидите дом, вскоре у вас появится своя семья, рыба — к богатству, рождению ребенка. То же предвещают слон, медведь и другие крупные животные. А вот разглядите улитку — значит, все задуманное вами сбудется, но не быстро. Различимая в восковом куске женская фигура может иметь принципиально разные толкования: если эта дама покажется вам приятной во всех отношениях, все будет хорошо, в противном случае — наоборот, жди неприятностей.
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Такая же неоднозначность с вылепившимся из воска деревом: поднятые вверх ветви сулят близкую радость, опущенные вниз — тоску и скуку. Для девушки самыми желанными восковыми фигурами будут кольцо или свеча — это говорит о скором замужестве. А вот упавший на дно посудины блин, напротив, — о продолжительном девичестве.
С воском можно гадать и на молоке. Для этого нужно налить его в блюдце и поставить в дверях. Затем растопить воск, приговаривая: "Мой хозяин домовой, приди ко мне на порог, молочка попить, воска поесть". Договорив, сразу вылить в молоко расплавленный воск и всмотреться в образовавшиеся фигуры. Разглядите цветок — готовьтесь к свадьбе, любое животное — у вас появился недоброжелатель, полоски — ожидайте переезда или путешествия, звездочки — будет удача в работе.

Тень на плетень

Другой распространенный в Святки способ гадания — по тени. Надо подойти к белой стене, можно к дверце холодильника, смять большой лист бумаги, лучше всего подойдет газета, положить его на тарелку и поджечь. Первый ответ можно получить еще во время горения бумаги: так, если огонь пляшет, жди веселого года.
Когда бумага будет тлеть, зажгите рядом с тарелкой свечу и посмотрите на тень на стене. Увиденные фигуры укажут на ваше будущее. В основном их толкование такое же, как при гадании с воском. Но есть некоторые отличия: например, увиденный в отбрасываемой от бумажного пепла тени дом — не к добру, дерево — к богатству и возможному прибавлению в семействе, палки или штыки — жди удара или подлости, животное — повышение по службе, деньги.
Самый добрый знак — фигура мальчика. Это значит: чего хочется, то и получишь. А вообще, при этом гадании важно не включать фантазию. Нужно просто спокойно наблюдать и принимать первое, что увидел.
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На мой взгляд, наиболее простой и подходящий для шумной компании способ гадания — на сите. В эту дырявую посуду требуется положить определенные предметы по количеству гадающих. В сите должны оказаться уголь, кусочек сахара, емкость с солью, хлеб, обручальное кольцо, монетка. Затем зажигают свечи, сито накрывают темной тряпицей и крутят его по часовой стрелке.
Каждый по очереди вслепую вынимает из сита один из предметов. Попалось кольцо — пора собираться в загс, сахар — впереди сладкий и удачный год, хлеб и деньги — получишь все материальные блага, соль — к разлуке, а уголь — ожидай потерь и мрачные двенадцать месяцев. Кстати, если в доме, где собрались гадать, вдруг не найдется сита, его можно заменить на рюмки, поставленные на круглый поднос или тарелку. Только не стоит забывать, что емкостей, как и свечей, должно быть семь или девять.

Девушки гадали

Узнать свою судьбу в первую очередь хотят молодые незамужние особы. Самый известный способ гадания на обретение семейного счастья описан еще в русской классике: "Раз в крещенский вечерок девушки гадали, за ворота башмачок, сняв с ноги, бросали".
Хочу только напомнить, что выходить к калитке, воротам, забору опять же следует в районе полуночи. Быть девушке замужем в этом году или нет, скажет расположение упавшего сапожка или ботинка. Если он смотрит носом на улицу — ждите сватов, а если во двор — подождать пока придется самого жениха.
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Если у незамужней уже есть ухажер, в святочные недели можно узнать о серьезности его намерений. В 12 ночи надо налить в миску воды, добавить немного соли, столько же сахара и еще раз соли. Все это тщательно перемешать до полного растворения. Когда вода остановится и перестанет колыхаться, нужно бросить в нее несколько волосков — своих и любимого.
Миску поставить в укромное место до утра. Если к восходу солнца волосы переплелись друг с другом, заказывайте подвенечное платье, если расплылись по разным сторонам тарелки, готовьтесь к расставанию. Хуже всего, если один из волосков утонет: это может предвещать болезнь или даже смерть.
А тем, кто не верит гаданиям, советую обратить внимание на сны, которые увидите в святочные недели. Небезосновательно считается, что в эти волшебные дни все сновидения — вещие".
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Рождество ХристовоМоскваГаданиеПраздникОбщество
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