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Культура
2020-01-11T12:54+0300
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Бюджет нового фильма Кристофера Нолана превысит 200 миллионов долларов
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РИА Новости

Бюджет нового фильма Кристофера Нолана превысит 200 миллионов долларов

12:54 11.01.2020
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© AP Photo / Invision / Jordan StraussАктер Роберт Паттинсон
Актер Роберт Паттинсон
© AP Photo / Invision / Jordan Strauss
МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Бюджет "Довода" Кристофера Нолана составит более 200 миллионов долларов, сообщает Collider со ссылкой на свои источники.
По их сведениям, лента обойдется создателям в 205 миллионов долларов. Ранее сообщалось, что примерный бюджет картины — 225 миллионов долларов.
В фильме снимаются Роберт Паттинсон, Джон Дэвид Вашингтон, Элизабет Дебики, Майкл Кейн, Аарон Тейлор-Джонсон и Кеннет Брана.
О сюжете картины, премьера которой в РФ запланирована на 16 июля 2020 года, известно очень мало. Речь идет о шпионском боевике, действие которого разворачивается в нескольких странах в разное время.
Роберт Паттинсон и Джон Дэвид Вашингтон
20 декабря 2019, 06:42Культура
В Сети опубликовали первые кадры из фильма Кристофера Нолана "Довод"
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