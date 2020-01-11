Бюджет нового фильма Кристофера Нолана превысит 200 миллионов долларов

МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Бюджет "Довода" Кристофера Нолана составит более 200 миллионов долларов, сообщает Collider со ссылкой на свои источники.
По их сведениям, лента обойдется создателям в 205 миллионов долларов. Ранее сообщалось, что примерный бюджет картины — 225 миллионов долларов.
В фильме снимаются Роберт Паттинсон, Джон Дэвид Вашингтон, Элизабет Дебики, Майкл Кейн, Аарон Тейлор-Джонсон и Кеннет Брана.
О сюжете картины, премьера которой в РФ запланирована на 16 июля 2020 года, известно очень мало. Речь идет о шпионском боевике, действие которого разворачивается в нескольких странах в разное время.
20 декабря 2019, 06:42КультураВ Сети опубликовали первые кадры из фильма Кристофера Нолана "Довод"