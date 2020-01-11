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Туризм
2020-01-11T09:05+0300
https://ria.ru/20200111/1563269615.html
Эксперты выявили, где в Европе самые высокие туристические налоги
https://cdn23.img.ria.ru/images/106908/47/1069084766_0:106:2000:1231_1036x0_80_0_0_fff726fa878f05f21136e3976c4216d8.jpg
РИА Новости

Эксперты выявили, где в Европе самые высокие туристические налоги

09:05 11.01.2020
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© Fotolia / KzenonСтойка ресепшена в отеле
Стойка ресепшена в отеле
© Fotolia / Kzenon
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Амстердам возглавил список европейских городов с самыми высокими туристическими налогами, сообщает АТОР.
С 1 января в Амстердаме к уже существующему налогу в размере семи процентов от стоимости проживания в отеле, добавился еще один туристический сбор – в размере трех евро за ночь. При ночевке в кемпинге с путешественника возьмут один евро.
Для тех, кто пользуется сервисами по кратковременной аренде жилья, налог составляет 10 процентов от стоимости.
По словам городских чиновников, новые меры призваны "контролировать поток туристов". В настоящее время Амстердам принимает более 17 миллионов иностранных гостей в год.
Нидерландский Роттердам добавляет 6,5 процента к каждому счету за ночевку в отеле.
В Германии налог в размере 7,5 процента со стоимости номера за ночь взимают отели Дортмунда. Берлин, Бонн и Бремен облагают туристов налогом в пять процентов.
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Чаще в Европе взимают турсбор по фиксированной ставке с человека за ночь. Самые высокие подобные налоги – в Италии. За ночевку в пятизвездочном отеле в Риме придется заплатить семь евро. В Милане, Флоренции и Неаполе за сутки проживания в "четверках" и "пятерках" ставка налога составит пять евро.
В Париже за ночевку в пятизвездочной гостинице попросят 3,75 евро налога, в Брюсселе – 4,24 евро. В Лионе и Марселе возьмут 3,30 евро. От 0,50 евро до 4 евро, в зависимости от категории отеля, возьмут с номера в гостиницах в Греции.
Самые низкие ставки туристического налога действуют на Мальте (0,50 евро) и в польском Гданьске (0,52 евро).
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