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"В НАТО удивятся": чем будут вооружать российский флот
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РИА Новости

"В НАТО удивятся": чем будут вооружать российский флот

08:00 11.01.2020
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© Фото : Акционерное общество "Объединенная судостроительная корпорация"Сторожевой корабль Гепард-3.9
Сторожевой корабль Гепард-3.9
© Фото : Акционерное общество "Объединенная судостроительная корпорация"
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости, Николай Протопопов. Авианосец, корветы, фрегаты и новые высокоточные ракеты — на этой неделе президенту России Владимиру Путину показали суперсовременные морские разработки ОПК. Некоторые уже стоят на вооружении или проходят испытания, другие пока находятся на стадии обсуждения. О самых интересных новинках — в материале РИА Новости.

Надводный флот

Посетившему Севастополь президенту продемонстрировали сразу несколько проектов надводных кораблей. Это, в частности, фрегаты нового поколения "Гепард-3.9". Они разработаны на базе сторожевиков проекта 11661 "Татарстан" и "Дагестан", несущих службу на флоте с 2003-го. Главный ударный аргумент первого — противокорабельный комплекс "Уран" с крылатыми ракетами Х-35, работающий по целям на расстоянии до 130 километров. Второй вооружен крылатыми ракетами "Калибр-НК" с дальностью стрельбы до трехсот километров. Кроме того, в арсенале кораблей мощное артиллерийское вооружение — 76,2-миллиметровый комплекс АК-176М и 30-миллиметровая автоматизированная спаренная установка АК-630М.
"Гепард 3.9" — один из самых продаваемых за рубеж кораблей. Сейчас их активно эксплуатируют ВМС Вьетнама, присматриваются к российским сторожевикам и в Шри-Ланке. Корабли этого типа востребованы за счет своей универсальности. Они несут дозорную службу, обеспечивают безопасность конвоев, ищут подводные лодки противника и следят за ними.
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Еще один интересный экспонат — перспективная разработка проекта 11664. По своим размерам — 110 метров в длину, водоизмещение около 2,5 тысячи тонн — этот корабль находится между корветом и фрегатом. Такие боевые единицы могут нести 16 крылатых ракет вместо восьми, имеют мощную систему противовоздушной обороны и даже оборудованы посадочной площадкой для противолодочного вертолета.
Главный инженер судостроительной корпорации "Ак Барс" Дмитрий Кабиров заявил, что технический проект корветов полностью готов и если Минобороны решит их заказать, то за производством дело не станет.
© РИА Новости / Владимир Гальперин / Перейти в фотобанкМакет нового авианосца проекта "Ламантин" на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге
Макет нового авианосца проекта Ламантин на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Владимир Гальперин
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Макет нового авианосца проекта "Ламантин" на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге
Особое внимание на выставке уделили перспективному авианосцу проекта "Ламантин" разработки Невского проектно-конструкторского бюро. На палубе и в ангарах разместят порядка шестидесяти самолетов различного типа, вертолеты и беспилотники.
И хотя сроки реализации в России подобного проекта в "железе" пока размыты, уже сейчас можно выделить несколько преимуществ "Ламантина" по сравнению с предыдущими разработками. В частности, корабль длиной 350 метров и водоизмещением 90 тысяч тонн планируют оснастить ядерной силовой установкой, что обеспечит ему практически неограниченную дальность хода. Еще одна особенность — возможность взлета самолетов как с трамплина, так и с помощью электромагнитных катапульт.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМакет нового авианосца проекта "Ламантин" на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге
Макет нового авианосца проекта Ламантин на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Макет нового авианосца проекта "Ламантин" на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге

Перспективная техника

Из роботизированной морской техники в Севастополе показали самоходный подводный аппарат "ИСПУМ-Александрит", предназначенный для поиска и уничтожения мин. Он автономно работает на глубине до трехсот метров и будет базироваться на новых кораблях противоминной обороны проекта 12700.
Робот дистанционно управляется с расстояния до полукилометра, может обнаруживать мины практически всех типов. Скорость — от трех до шести метров в секунду в зависимости от режима работы. Кроме того, беспилотник работает при волнении моря до трех баллов.
Еще одна разработка, имеющая все шансы поступить на службу ВМФ, — морской многоцелевой экраноплан "Чайка-2". О возрождении производства этих высокоскоростных машин заговорили несколько лет назад. Напомним, что в советское время у военных уже был опыт использования экранопланов, когда их приспосабливали для доставки десантников и ракет.
© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийский экраноплан типа "Орленок"
Российский экраноплан типа Орленок
© РИА Новости
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Российский экраноплан типа "Орленок"
Самые известные и успешные экранопланы СССР — проекты "Лунь" и "Орленок". Многотонные машины типа "Лунь" разгонялись до пятисот километров в час, вооружались противокорабельными ракетами и были практически незаметны для радаров. "Орленок" по размерам вышел поменьше, однако вмещал до 150 солдат и несколько БМП.
Сейчас разработчики предлагают Минобороны новое поколение экранопланов. За счет применения современных материалов "Чайка-2" весит около 50 тонн и может взять на борт сотню бойцов или девять тонн груза. С помощью авиадвигателей "Чайка" будет разгоняться до 450 километров в час, причем не только по водной поверхности, но и по льду или ровной степи, а также преодолевать до пяти тысяч километров. Очевидно, что сегодня такая техника может очень пригодиться российским военным, в том числе в Арктике, где необходимо патрулировать большие территории в суровых погодных условиях.
© АО "ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева"Перспективный тяжелый экраноплан А-050 "Чайка-2"
Перспективный тяжелый экраноплан А-050 Чайка-2
© АО "ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева"
Перспективный тяжелый экраноплан А-050 "Чайка-2"

Ракеты против кораблей

Из оружейных новинок президенту продемонстрировали новейшие крылатые ракеты морского базирования. В частности, высокоточные 3М-54Э для комплекса "Калибр" со сверхзвуковой боевой ступенью. Также была представлена другая версия ракеты ЗМ-14Э, которую впервые в боевых условиях применили в ноябре 2015-го, когда несколько кораблей Каспийской флотилии нанесли массированный удар по позициям и объектам боевиков в Сирии.
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Другая новинка — крылатая ракета Х-35УЭ — модернизированная версия для корабельного комплекса "Уран". Предназначена для уничтожения боевых надводных кораблей, транспортных судов, самолетов, вертолетов и береговых объектов. Ракета направляется на цель с помощью спутников и имеет радиолокационную головку самонаведения. Дальность полета — до 300 километров.
Верховный главнокомандующий также осмотрел новый ракетный комплекс тактического назначения "Рубеж-М". Его предшественник — береговой подвижный комплекс "Рубеж" — принят на вооружение в конце 1970-х, но в дальнейшем его неоднократно дорабатывали.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПротивокорабельный ракетный комплекс "Рубеж" во время учений смешанных сил Тихоокеанского флота
Противокорабельный ракетный комплекс Рубеж во время учений смешанных сил Тихоокеанского флота
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Противокорабельный ракетный комплекс "Рубеж" во время учений смешанных сил Тихоокеанского флота
"Рубеж-М" получился мобильнее, проще в эксплуатации, а за счет относительно небольших размеров на самоходном шасси удалось разместить сразу две ракеты. На этой же установке располагалась и радиолокационная станция. "Рубежи" поставлялись на все флоты ВМФ СССР и предназначались для уничтожения десанта противника, обороны береговой линии от малых и средних кораблей.
Усовершенствованную модификацию впервые показали летом 2019-го. Теперь на самоходке размещаются уже четыре ракеты, причем более мощные Х-35У с увеличенной дальностью полета.
© РИА Новости / Владимир Гальперин / Перейти в фотобанкМобильный береговой ракетный комплекс "Рубеж-МЭ"
Мобильный береговой ракетный комплекс Рубеж-МЭ
© РИА Новости / Владимир Гальперин
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Мобильный береговой ракетный комплекс "Рубеж-МЭ"
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РоссияОборонно-промышленный комплекс России (ОПК)ВМФ РФБезопасность
Популярные комментарии
Меня одного при прочтении таких статей преследует чуйство испанского стыда: авианосец даже не предполагается строить, но он уже самый передовой, "Гепард" - советская разработка и два корабля переданы Вьетнамму в 2010 и 2011 годах, поставки ещё двух постоянно срываются, робототехника - нам "Фёдора" хватило, "Калибры" ни разу не летавшие в зоне действия ПВО противника и модернизация комплекса пятидесятилетней давности. Удивили НАТУ, ага...
11 января, 09:54
ЮСЮрий С.
36126090
хватит ли смелости применть оружие? детки элиты "в заложниках" в странах вероятного противника... к тому же: американцы с детства приучены к оружию и свободно владеют, а у нас - в армии впервые видят его...
11 января, 11:46
Валерий Носуля
19001148
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