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Культура
2020-01-11T00:28+0300
https://ria.ru/20200111/1563266664.html
Молодой человек сделал предложение, переделав "Красавицу и чудовище"
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РИА Новости

Молодой человек сделал предложение, переделав "Красавицу и чудовище"

00:28 11.01.2020
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Кинорежиссер из Бостона Ли Локлер сделал предложение своей девушке Стути необычным способом: он переделал концовку мультфильма "Красавица и чудовище", чтобы принц стал похож на него, а принцесса – на нее. Реакцию девушки он записал и выложил на YouTube.
Локлер выбрал именно "Красавицу и чудовище", потому что это любимый мультфильм девушки.
"Не каждый день ты делаешь предложение подруге, с которой учился в школе. Последние полгода мы с иллюстратором работали над анимацией, чтобы вставить меня и ее в диснеевский мультфильм. И 30 декабря я показал фильм в кинотеатре, пригласив семью и друзей", - прокомментировал режиссер ролика на своем YouTube канале.
Принц с экрана "передал" кольцо Локлеру в зал, а тот вручил его своей возлюбленной. Для нее такое оригинальное предложение стало полной неожиданностью. Молодой человек даже сделал билеты в кинотеатр и позвал незнакомых людей при помощи Reddit, чтобы Студи ничего не заподозрила.
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