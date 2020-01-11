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Туризм
2020-01-11T20:17+0300
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Россияне рассказали, сколько зарубежных городов посетили в 2019 году
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РИА Новости

Россияне рассказали, сколько зарубежных городов посетили в 2019 году

20:17 11.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГорода мира. Прага
Города мира. Прага
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Большинство туристов, путешествовавших за границу в 2019 году, побывали в одном или двух городах, сообщает Ostrovok.ru со ссылкой на опрос, в котором приняли участие более 5000 пользователей социальных сетей.
Такой ответ выбрали 20 процентов респондентов. Посетивших три или четыре города за границей, среди участников опроса оказалось в два раза меньше (10 процентов). Еще восемь процентов пользователей посетили от пяти до семи зарубежных дестинаций.
По данным опроса, четыре процента респондентов съездили в 8-10 мест, столько же – в 11-15. Более 15 зарубежных городов за год удалось посетить только трем процентам россиян, принявших участие в исследовании.
Правда, 51 проценту участников опроса выехать за границу не удалось.
По данным сервиса, по итогам 2019 года самыми популярными зарубежными городами по количеству забронированных в них отелей стали: Париж, Барселона, Прага, Рим, Берлин, Варшава, Ницца, Стамбул, Милан, Лондон.
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9 января, 06:57Туризм
Названы самые популярные у туристов портовые города России
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