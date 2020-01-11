Россияне рассказали, сколько зарубежных городов посетили в 2019 году

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Большинство туристов, путешествовавших за границу в 2019 году, побывали в одном или двух городах, сообщает Ostrovok.ru со ссылкой на опрос, в котором приняли участие более 5000 пользователей социальных сетей.

Такой ответ выбрали 20 процентов респондентов. Посетивших три или четыре города за границей, среди участников опроса оказалось в два раза меньше (10 процентов). Еще восемь процентов пользователей посетили от пяти до семи зарубежных дестинаций.

По данным опроса, четыре процента респондентов съездили в 8-10 мест, столько же – в 11-15. Более 15 зарубежных городов за год удалось посетить только трем процентам россиян, принявших участие в исследовании.

Правда, 51 проценту участников опроса выехать за границу не удалось.