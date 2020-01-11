"Протащил 80 метров": бизнесмен сбил студентку и не сел в тюрьму

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости, Виктор Званцев. В Бурятии суд оставил на свободе бизнесмена Галуста Пилосяна, сбившего насмерть 17-летнюю девушку, хотя следователи ходатайствовали об аресте. По данным СК, коммерсант скрылся с места происшествия, а в полицию явился лишь спустя несколько часов. Попавший в аварию внедорожник числился в собственности у местного депутата. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах трагедии.

Поездка в кино

Утром 5 января Галя Бурчевская из села Батурино поехала с подругой в Улан-Удэ, чтобы сходить в кино. Домой девушки предполагали вернуться ближе к вечеру.

"Около восемнадцати часов мне позвонила знакомая и сообщила, что на въезде в село сбили девушку, — рассказывает РИА Новости мать погибшей Александра. — Я сразу почувствовала неладное и набрала номер дочери, но та не ответила. Тогда муж побежал к месту аварии и увидел Галю. Она лежала на снегу и тяжело дышала, но была еще жива. Кто-то из прохожих накрыл ее курткой".

Вскоре приехала скорая. Врачи пытались реанимировать девушку, но спустя некоторое время она скончалась. По словам матери, судебно-медицинская экспертиза установила: смерть наступила в результате многочисленных травм, в том числе разрыва легких. Удар о капот был настолько сильным, что Галину обнаружили в 80 метрах от места столкновения.

По словам немногочисленных свидетелей, авария произошла в тот момент, когда студентка переходила дорогу рядом с автобусной остановкой. Выяснить другие подробности ДТП удалось не сразу, так как виновник с места происшествия скрылся. Первой помощи он не оказал, врачей не вызвал.

Спустя несколько часов в отдел полиции пришел местный предприниматель Галуст Пилосян. По данным следствия, именно он в момент аварии находился за рулем внедорожника Toyota Land Cruiser Prado. В отношении водителя возбудили уголовное дело по статье 264 УК "Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее причинение смерти человеку, соединенное с оставлением места происшествия".

"На допросе Пилосян не отрицал, что сбил пешехода, — уточняют в ведомстве. — Находившиеся с ним в машине пассажиры, а также другие очевидцы дали схожие показания. Согласно данным медосвидетельствования, проведенного сразу после задержания, водитель был трезв".

Меру пресечения избирали в четверг, 9 января, в Прибайкальском районном суде Республики Бурятии. И хотя следователи ходатайствовали об аресте, бизнесмена оставили на свободе.

"Мы будем обжаловать это решение и добиваться, чтобы его арестовали, — добавляет Александра Бурчевская. — Ведь если бы Пилосян сразу вызвал скорую, то, возможно, дочь удалось бы спасти".

Если квалификация статьи останется прежней, а вина водителя будет доказана, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Депутатские машины

Авария и решение суда вызвали широкий общественный резонанс в регионе. Масла в огонь подлил тот факт, что машина, на которой Пилосян сбил девушку, принадлежала заместителю председателя Народного хурала Республики Бурятии, секретарю местного отделения партии "Единая Россия" Баиру Жамбалову.

По версии СК, в тот вечер депутат вместе с Пилосяном и еще несколькими знакомыми возвращался в Улан-Удэ после рыбалки на озере Котокельском. Сам Жамбалов находился за рулем другого автомобиля — Volkswagen Touareg.

© Фото : официальный сайт Единой России Баир Жамбалов © Фото : официальный сайт Единой России Баир Жамбалов

"Я ехал первым и момент аварии не увидел, — рассказывает РИА Новости депутат. — Вскоре Галуст позвонил мне и все рассказал, а также добавил, что поехал за врачами в ближайшую больницу. Ведь он не знал, есть ли в селе фельдшерский пункт".

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, учитывая, что Пилосян явился в полицию лишь через пять часов после аварии, версия с поездкой за доктором выглядит крайне неубедительной. Тем более что скорую в итоге вызвали другие водители, проезжавшие мимо.

"Накануне трагедии депутат с бизнесменом и друзьями выпивали, — продолжает источник. — Поэтому на следующий день они сели за руль уже под вечер. На допросах Жамбалов рассказал, что ехал с допустимой скоростью. Однако, по нашей информации, друзьям он говорил, что на отдельных участках дороги разгонялся до 160 километров в час. Якобы хотел проверить возможности недавно купленного автомобиля".

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе "Единой России", 9 января Жамбалов написал заявление о приостановлении полномочий секретаря бурятского регионального отделения партии. Сейчас документ находится на рассмотрении в Москве, но решение еще не принято.

Корреспондент РИА Новости попытался связаться с Пилосяном через его адвоката, однако на сообщения своего защитника бизнесмен не ответил. По словам юриста, коммерсант сейчас в больнице — плохо себя чувствует.

Извинения и компенсация

Галину Бурчевскую похоронили в Батурино 8 января. Проститься пришли почти все жители села, родственники, друзья, одноклассники и однокурсники.

"Галя была очень доброй, отзывчивой и трудолюбивой, — вспоминает мама. — Помогала мне по хозяйству, ухаживала за двумя младшими сестренками. Она уже выстроила планы на жизнь: после окончания колледжа хотела работать портнихой".

По словам Александры, Пилосян пока не принес извинений родственникам погибшей, однако во время избрания меры пресечения передал отцу 500 тысяч рублей. Впрочем, родителей это не устроило — они уже собрали необходимые для апелляции документы и в пятницу, 10 января, отвезли их в Верховный суд республики.

© Фото : из личного архива Галине Бурчевской было всего 17 лет © Фото : из личного архива Галине Бурчевской было всего 17 лет

"Мы считаем, что все находившиеся в машине могли быть пьяны, — предполагает Бурчевская. — Ведь неслучайно они явились в полицию лишь через несколько часов после аварии".