Война и газ. Первый визит Меркель в новом году — в Москву

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости, Софья Мельничук. Угроза большой войны, наступление мятежного генерала в Ливии, ситуация на Украине и транзит газа в Европу — канцлеру Германии Ангеле Меркель есть что обсудить с Владимиром Путиным. В Берлине понимают: мировые кризисы без России не разрешить, а потому первым делом в новом году глава правительства ФРГ прилетела в Москву.

Плановый визит

Вопреки сообщениям, что визит канцлера вызван обострением ситуации на Ближнем Востоке, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил: убийство командующего силами спецназначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани никак не связано с мероприятием. Официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт также подчеркнул: "Время от времени слышу про это заблуждение: планы этого визита появились не после военной акции против генерала Сулеймани".

Действительно, поездка Меркель в российскую столицу была спланирована еще в конце декабря 2019-го. Визит — рабочий. Тема переговоров — двусторонние отношения. Однако мировые дела и обострившиеся кризисы, включая напряженность в американо-иранских отношениях и урегулирование ситуации на Украине, лидеры также не обойдут стороной.

"В ходе переговоров имеется в виду обсудить актуальные темы международной повестки дня, в том числе ситуацию в Сирии, Ливии, эскалацию напряженности на Ближнем Востоке в результате американского авиаудара по аэропорту Багдада 3 января", — уточнили в пресс-службе российского президента.

В Москву в составе официальной делегации прибыл и глава внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас, однако о возможных переговорах с его российским коллегой Сергеем Лавровым не сообщалось.

© AP Photo / Fredrik Sandberg Канцлер Германии Ангела Меркель спускается по трапу самолета © AP Photo / Fredrik Sandberg Канцлер Германии Ангела Меркель спускается по трапу самолета

Ориентация — Восток

Первоочередной может стать тема Ирана. После того как 3 января Соединенные Штаты провели военную операцию в районе аэропорта Багдада, в результате которой погибли Сулеймани, заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис и еще несколько человек, ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась. Удар последовал за нападением на американское посольство в иракской столице 31 декабря. В Вашингтоне посчитали, что к этому причастны высокопоставленные иранские военные.

В ответ 8 января Тегеран нанес удар по американским военным базам в Ираке, заявив о гибели десятков военнослужащих США. Дональд Трамп эти данные опроверг: по его словам, ущерб от нападения не такой уж и большой, а погибших и пострадавших среди американских граждан нет. Дальнейшей эскалации конфликта пока не последовало.

Ранее Меркель обсуждала ситуацию с Трампом и турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Последний также осудил действия США в недавнем совместном заявлении с Владимиром Путиным.

"Мы оцениваем американскую операцию по уничтожению Сулеймани во время его поездки в Багдад 3 января 2020 года как акт, подрывающий стабильность и безопасность в регионе", — сообщили лидеры.

© AP Photo / Ebrahim Noroozi Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020 © AP Photo / Ebrahim Noroozi Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020

Еще одна острая тема, которую Меркель, вероятно, обсудит с Путиным, — ситуация в Ливии. Там 6 января мятежный генерал Халифа Хафтар, чьи силы занимают восточную часть страны, начал наступление на город Сирт. Россия и Турция активизировали миротворческую деятельность. Лидеры стран призвали к прекращению огня в Ливии, режим должен был вступить в силу 12 января. Однако накануне Хафтар предложение отверг.

Москва выступает за диалог как с признанным лидером Правительства национального согласия в Триполи Фаизом Сараджем, так и с противостоящим ему Хафтаром. Эрдоган же в начале января получил от парламента карт-бланш на военную помощь Сараджу. Германия, как и другие страны ЕС, осудили намерения Турции отправить войска в Ливию. Это, считают в Евросоюзе, угрожает суверенитету страны. К тому же Берлин в январе планирует провести международную конференцию по Ливии.

Остается в центре внимания и война в Сирии. Как пояснил РИА Новости немецкий политолог Петер Шульце, Меркель понимает, что у Москвы есть влияние в Ближневосточном регионе, потому ее первый визит в новом году состоится именно в российскую столицу.

"Россия играет решающую роль в урегулировании конфликтов в Сирии и Иране. Без Москвы, Анкары и Тегерана прогресса в САР достичь просто невозможно. Аналогичным образом обстоит дело в Иране. У России все карты на руках, и канцлер об этом знает", — указал Шульце.

Не без Украины

Ангела Меркель — один из инициаторов Минского процесса, поэтому ситуации на Украине будет уделено немало внимания. Участники "нормандской четверки" — Германия, Россия, Франция и Украина — по итогам встречи 9 декабря в Париже подтвердили, что работа будет по-прежнему вестись на основе Минских соглашений. К концу марта предусмотрено разведение войск в трех точках в Донбассе, а 29 декабря 2019-го прошел первый за два года обмен удерживаемыми лицами. Киев передал самопровозглашенным ДНР и ЛНР 124 человека, Донецк и Луганск властям Украины — 76.

Следующая встреча "нормандской четверки" должна состояться в апреле. В украинском МИД уже выразили мнение, что визит канцлера в Москву послужит дополнительным стимулом для России выполнять договоренности.

Собеседник РИА Новости Петер Шульце отметил, что украинский конфликт висит камнем на шее германо-российских отношений. По его словам, дипломатическое решение конфликта в Донбассе — важный фактор в деле "привлечения России к упорядоченной системе мира и безопасности в Европе". И такое привлечение необходимо, считает он.

Газ и бизнес

Транзит российского газа в Европу через Украину — одна из ключевых сфер пересечения российских и немецких интересов. В декабрьском телефонном разговоре Меркель и Путин затрагивали и вопрос транзита российского газа через территорию Украины после 1 января 2020 года, когда истекал соответствующий контракт.

В итоге в последний день 2019-го Киев и Москва подписали документы, обеспечившие транзит российского газа через Украину на пять лет. "Эти договоренности — действительно большая пакетная сделка, которая восстановила баланс интересов сторон", — заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Канцлера немало волнует и будущее проекта "Северный поток — 2". Как отметил в беседе с РИА Новости научный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов, эта тема затрагивает прямые интересы России и Германии. Особую важность ей придает то, что Соединенные Штаты тормозят реализацию проекта санкциями. Однако, по предположению эксперта, сказать что-то новое по этому вопросу Меркель будет весьма сложно. На данный момент Берлин занимает по СП-2 жесткую позицию и менять ее под давлением Вашингтона не намерен.

Как в сфере безопасности, так и в энергетике стороны в этот раз сверят часы — прорывных заявлений ожидать не стоит, указал в разговоре с агентством ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

По его словам, предполагать, что Путину удастся уговорить Меркель вести более независимую от Вашингтона политику, не приходится. "Разгоревшийся конфликт с участием США на Ближнем Востоке заставил германских политиков нервничать, и Меркель в таких условиях едва ли захочет действовать наперекор США", — отметил он.