Вупи Голдберг защитила Lizzo от критики фитнес-тренера

На передаче AM 2 DM, после того как ведущая упомянула бодипозитивное движение Lizzo, Майклс отметила, что не понимает, почему все так им восхищаются: "Почему все восторгаются ее фигурой? Какое она имеет значение? Почему мы не обращаем внимание только на ее музыку? Будет совсем не здорово, если она заработает диабет. Мне нравится ее музыка. Моему ребенку нравится ее музыка, но я не могу сказать, что мне нравится то, что у нее лишний вес".