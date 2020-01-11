Вупи Голдберг защитила Lizzo от критики фитнес-тренера

МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Актриса Вупи Голдберг встала на защиту исполнительницы Lizzo после критических комментариев, высказанных знаменитым онлайн фитнес-тренером Джиллиан Майклс, сообщает USA Today.
На передаче AM 2 DM, после того как ведущая упомянула бодипозитивное движение Lizzo, Майклс отметила, что не понимает, почему все так им восхищаются: "Почему все восторгаются ее фигурой? Какое она имеет значение? Почему мы не обращаем внимание только на ее музыку? Будет совсем не здорово, если она заработает диабет. Мне нравится ее музыка. Моему ребенку нравится ее музыка, но я не могу сказать, что мне нравится то, что у нее лишний вес".
На следующий день в программе The View Голдберг назвала Lizzo "потрясающей" и подчеркнула: "Она такая, какая она есть. И если кто-то этого не понимает, значит, он этого не понимает. Мне очень нравится ее фигура. Мне нравится, что она надевает, что хочет, и чувствует себя при этом комфортно".
"Мне нравится ее тело", - добавила актриса.
Многие пользователи присоединились к критике Майклс за стереотипные представления о внешности Lizzo. Тренер была вынуждена удалить свою страницу в Твиттере.
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