На Фарерских островах сняли видео, на котором вода течет вверх

МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. На Фарерских островах Сэми Якобсен снял на видео удивительное природное явление, сообщает Yahoo News.
Сэми гулял по скалам острова Сувурой, когда заметил необычное явление. На кадрах вода буквально течет вверх к скалам. Погодные эксперты полагают, что водяная струя – спиральный столб воздуха, образующий торнадо над водой. Метеоролог Грег Дьюхерст назвал это зрелище впечатляющим. Он объяснил его формирование порывами ветра с края обрыва.
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