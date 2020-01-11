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Туризм
2020-01-11T04:04+0300
https://ria.ru/20200111/1563263743.html
На Фарерских островах сняли видео, на котором вода течет вверх
https://cdn23.img.ria.ru/images/151227/74/1512277426_0:0:2048:1152_1036x0_80_0_0_5d01139b7f1cc4fc1206c11d815cc483.jpg
РИА Новости

На Фарерских островах сняли видео, на котором вода течет вверх

04:04 11.01.2020
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CC BY 2.0 / Stefan Wisselink / GásadalurДеревня Гасадалур, Фарерские острова
Деревня Гасадалур, Фарерские острова
CC BY 2.0 / Stefan Wisselink / Gásadalur
МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. На Фарерских островах Сэми Якобсен снял на видео удивительное природное явление, сообщает Yahoo News.
Сэми гулял по скалам острова Сувурой, когда заметил необычное явление. На кадрах вода буквально течет вверх к скалам. Погодные эксперты полагают, что водяная струя – спиральный столб воздуха, образующий торнадо над водой. Метеоролог Грег Дьюхерст назвал это зрелище впечатляющим. Он объяснил его формирование порывами ветра с края обрыва.
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