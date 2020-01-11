На Фарерских островах сняли видео, на котором вода течет вверх

Сэми гулял по скалам острова Сувурой, когда заметил необычное явление. На кадрах вода буквально течет вверх к скалам. Погодные эксперты полагают, что водяная струя – спиральный столб воздуха, образующий торнадо над водой. Метеоролог Грег Дьюхерст назвал это зрелище впечатляющим. Он объяснил его формирование порывами ветра с края обрыва.