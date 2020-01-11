Зима в Марокко: где есть устриц, кататься на лыжах и загорать

Одна из достопримечательностей Марракеша — дворец Бахия. Построен в конце XIX века (сам город основан в 1060 году) для одной из жен великого визиря Ахмеда бин Муссы.

А сад "Мажорель" создал приехавший в Марракеш лечить легкие художник Жак Мажорель. Он собрал растения практически со всех континентов. Модельер Ив Сен-Лоран выкупил и восстановил сад после смерти художника. Здесь же развеян прах великого кутюрье.