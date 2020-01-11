Зима в Марокко: где есть устриц, кататься на лыжах и загорать

"Марокко — круглогодичное направление. Зимой достаточно тепло, нет жары, которая мешает экскурсиям, — говорит директор Национального марокканского офиса по туризму Самир Сусси Риах. — Декабрь, январь, февраль — это бархатный сезон. Можно ходить в футболках, шортах". Особенно хорошо, по словам эксперта, на юге. Но и на севере днем температура редко опускается ниже десяти градусов. А достопримечательности есть везде.
"Марокко — круглогодичное направление. Зимой достаточно тепло, нет жары, которая мешает экскурсиям, — говорит директор Национального марокканского офиса по туризму Самир Сусси Риах. — Декабрь, январь, февраль — это бархатный сезон. Можно ходить в футболках, шортах". Особенно хорошо, по словам эксперта, на юге. Но и на севере днем температура редко опускается ниже десяти градусов. А достопримечательности есть везде.
В холодное время из России прямые рейсы — только в Касабланку. Оттуда можно отправиться на экскурсии, на берег океана, в горы, пустыню. Стоит посмотреть и сам знаменитый город. Именно тут на берегу океана высится мечеть Хасана Второго — одна из крупнейших и красивейших в мире, с удивительной раздвижной крышей. Кстати, это единственная мечеть в Марокко, куда пускают не только мусульман. Еще Касабланка — один из самых космополитичных городов страны. В фортах XVIII века предлагают блюда местной кухни. Старый квартал медина, отстроенный после землетрясения 1755 года, сочетает европейские и арабские черты, а центр — урбанизм и ар-деко.
В холодное время из России прямые рейсы — только в Касабланку. Оттуда можно отправиться на экскурсии, на берег океана, в горы, пустыню. Стоит посмотреть и сам знаменитый город. Именно тут на берегу океана высится мечеть Хасана Второго — одна из крупнейших и красивейших в мире, с удивительной раздвижной крышей. Кстати, это единственная мечеть в Марокко, куда пускают не только мусульман. Еще Касабланка — один из самых космополитичных городов страны. В фортах XVIII века предлагают блюда местной кухни. Старый квартал медина, отстроенный после землетрясения 1755 года, сочетает европейские и арабские черты, а центр — урбанизм и ар-деко.
Экскурсионный маршрут "Имперские города Марокко" — бренд, известный во всем мире. Он объединяет четыре исторические столицы: Фес, Мекнес, Марракеш и Рабат, который называют квинтэссенцией марокканского наследия. Одна из главных его достопримечательностей — мавзолей Мухаммеда V, султана, а впоследствии и короля Марокко. Мавританская классика: оникс, мрамор, золото, кедр, изящная резьба и традиционные орнаменты. Причем построен мавзолей вьетнамским архитектором. Вход бесплатный, а с почетным караулом, как рассказывают местные, можно даже сфотографироваться, хотя снимать военных и полицейских в стране запрещено.
Экскурсионный маршрут "Имперские города Марокко" — бренд, известный во всем мире. Он объединяет четыре исторические столицы: Фес, Мекнес, Марракеш и Рабат, который называют квинтэссенцией марокканского наследия. Одна из главных его достопримечательностей — мавзолей Мухаммеда V, султана, а впоследствии и короля Марокко. Мавританская классика: оникс, мрамор, золото, кедр, изящная резьба и традиционные орнаменты. Причем построен мавзолей вьетнамским архитектором. Вход бесплатный, а с почетным караулом, как рассказывают местные, можно даже сфотографироваться, хотя снимать военных и полицейских в стране запрещено.
Из Рабата одна дорога ведет до Мекнеса и Феса (примерно 200 километров). Оба города — музеи под открытым небом. Мекнес называют "Версалем Марокко". Фес — первая столица — считается религиозным и культурным центром страны. Этот город основал на восточном берегу одноименной реки в 789 году Идрис I (потомок пророка Мухаммеда). На другом берегу строительство продолжил его сын. Сейчас в Фесе две медины. Одна — чуть ли не самая запутанная в мире, в ней около шести тысяч улиц.
Из Рабата одна дорога ведет до Мекнеса и Феса (примерно 200 километров). Оба города — музеи под открытым небом. Мекнес называют "Версалем Марокко". Фес — первая столица — считается религиозным и культурным центром страны. Этот город основал на восточном берегу одноименной реки в 789 году Идрис I (потомок пророка Мухаммеда). На другом берегу строительство продолжил его сын. Сейчас в Фесе две медины. Одна — чуть ли не самая запутанная в мире, в ней около шести тысяч улиц.
На севере страны, менее чем в 200 километрах от Феса — знаменитый синий город Марокко: Шефшауэн. Основан в 1471 году на месте берберского поселения, позже здесь обосновались изгнанные из Испании мусульмане и евреи. Они старались воссоздать маленькую Андалусию. По одной из версий, синий цвет напоминал иудеям о боге и небе. Город был священным, это помогло сохранить средневековый облик.
На севере страны, менее чем в 200 километрах от Феса — знаменитый синий город Марокко: Шефшауэн. Основан в 1471 году на месте берберского поселения, позже здесь обосновались изгнанные из Испании мусульмане и евреи. Они старались воссоздать маленькую Андалусию. По одной из версий, синий цвет напоминал иудеям о боге и небе. Город был священным, это помогло сохранить средневековый облик.
Имперская столица Марракеш, напротив, — розовая. Это город художников, артистов, магов, заклинателей и торговцев. Дворцы, мечети, великолепные сады... Розовый цвет был абсолютно естественным — именно так выглядят глинобитные дома. Современные приходится красить.
Имперская столица Марракеш, напротив, — розовая. Это город художников, артистов, магов, заклинателей и торговцев. Дворцы, мечети, великолепные сады... Розовый цвет был абсолютно естественным — именно так выглядят глинобитные дома. Современные приходится красить.
Одна из достопримечательностей Марракеша — дворец Бахия. Построен в конце XIX века (сам город основан в 1060 году) для одной из жен великого визиря Ахмеда бин Муссы.
А сад "Мажорель" создал приехавший в Марракеш лечить легкие художник Жак Мажорель. Он собрал растения практически со всех континентов. Модельер Ив Сен-Лоран выкупил и восстановил сад после смерти художника. Здесь же развеян прах великого кутюрье.
Одна из достопримечательностей Марракеша — дворец Бахия. Построен в конце XIX века (сам город основан в 1060 году) для одной из жен великого визиря Ахмеда бин Муссы.
А сад "Мажорель" создал приехавший в Марракеш лечить легкие художник Жак Мажорель. Он собрал растения практически со всех континентов. Модельер Ив Сен-Лоран выкупил и восстановил сад после смерти художника. Здесь же развеян прах великого кутюрье.
Название площади Джамаа-эль-Фна в переводе — "собрание мертвецов". Когда-то тут торговали рабами и казнили. Сейчас — по вечерам выступают уличные артисты, жонглеры, сказители и заклинатели змей, продавцы предлагают ароматные марокканские блюда. Можно сфотографироваться со змеей, но будьте готовы раскошелиться на пару десятков евро. За снимок уличных музыкантов порой просят столько же. Но стоит расслабиться, протянуть руки для мехенди (роспись по телу хной), гадания. Торговаться обязательно.
Название площади Джамаа-эль-Фна в переводе — "собрание мертвецов". Когда-то тут торговали рабами и казнили. Сейчас — по вечерам выступают уличные артисты, жонглеры, сказители и заклинатели змей, продавцы предлагают ароматные марокканские блюда. Можно сфотографироваться со змеей, но будьте готовы раскошелиться на пару десятков евро. За снимок уличных музыкантов порой просят столько же. Но стоит расслабиться, протянуть руки для мехенди (роспись по телу хной), гадания. Торговаться обязательно.
Всего 70 километров отделяет эту экзотику от современного горнолыжного курорта. Марракеш находится у подножья Атласных гор. Там на высоте 2600 метров — порядка 20 трасс с перепадом высот в 700 метров, а также рестораны, бары и дискотеки. Сезон — с декабря по апрель.
Всего 70 километров отделяет эту экзотику от современного горнолыжного курорта. Марракеш находится у подножья Атласных гор. Там на высоте 2600 метров — порядка 20 трасс с перепадом высот в 700 метров, а также рестораны, бары и дискотеки. Сезон — с декабря по апрель.
За Атласными горами — Уарзазат (130 километров от Марракеша), ворота в пустыню Сахара. "Обязательно посетите Малливуд — марокканский Голливуд — киностудию, где снимались эпизоды многих известных фильмов", — советует гид Абдель Петрович. Например, сцены сериала "Игра престолов", фильмов "Маленький Будда", "Астерикс и Обеликс: Миссия "Клеопатра", "Лоуренс Аравийский", "Гладиатор", "Последнее искушение Христа". Кстати, массовка, каскадеры, персонал — из местных. Есть тут и киношкола, и Музей кино. Интересный факт: знаменитая картина "Касабланка" режиссера Майкла Кертиса, созданная в 1942 году, в Марокко не снималась.
За Атласными горами — Уарзазат (130 километров от Марракеша), ворота в пустыню Сахара. "Обязательно посетите Малливуд — марокканский Голливуд — киностудию, где снимались эпизоды многих известных фильмов", — советует гид Абдель Петрович. Например, сцены сериала "Игра престолов", фильмов "Маленький Будда", "Астерикс и Обеликс: Миссия "Клеопатра", "Лоуренс Аравийский", "Гладиатор", "Последнее искушение Христа". Кстати, массовка, каскадеры, персонал — из местных. Есть тут и киношкола, и Музей кино. Интересный факт: знаменитая картина "Касабланка" режиссера Майкла Кертиса, созданная в 1942 году, в Марокко не снималась.
Всего 330 километров — и это уже не пустыня, а снова Атлантический океан, но южнее Касабланки. "Смотри, не обгори", — предупреждали меня друзья, узнав о поездке зимой в Марокко. Сначала казалось, что даже загореть тут сложно, страна встретила дождем, — вспоминает туристка из Москвы Яна Иланова. — А потом выяснилось — запросто: здесь 300 солнечных дней в году, а в Агадире — и того больше, даже искупаться удалось". Днем температура воздуха может достигать и 28 градусов (обычно 20-25). Воды, правда, — 16-18. Но не для всех это помеха. Местный залив считается одним из самых красивых в мире, а длина набережной — шесть километров.
Всего 330 километров — и это уже не пустыня, а снова Атлантический океан, но южнее Касабланки. "Смотри, не обгори", — предупреждали меня друзья, узнав о поездке зимой в Марокко. Сначала казалось, что даже загореть тут сложно, страна встретила дождем, — вспоминает туристка из Москвы Яна Иланова. — А потом выяснилось — запросто: здесь 300 солнечных дней в году, а в Агадире — и того больше, даже искупаться удалось". Днем температура воздуха может достигать и 28 градусов (обычно 20-25). Воды, правда, — 16-18. Но не для всех это помеха. Местный залив считается одним из самых красивых в мире, а длина набережной — шесть километров.
Рядом с Агадиром (впрочем, и в других частях Марокко) есть гольф-поля. Тут они расположены прямо между горами и океаном. Этот вид спорта доступен круглый год.
Рядом с Агадиром (впрочем, и в других частях Марокко) есть гольф-поля. Тут они расположены прямо между горами и океаном. Этот вид спорта доступен круглый год.
Длина трассы из Агадира в Касабланку — около 500 километров. По дороге стоит посетить еще один уникальный океанский курорт — Уалидию, столицу устриц в Марокко. Негласное правило: этими моллюсками лучше лакомиться в месяцы, в названии которых есть буква "р". Сейчас — самое время.
Длина трассы из Агадира в Касабланку — около 500 километров. По дороге стоит посетить еще один уникальный океанский курорт — Уалидию, столицу устриц в Марокко. Негласное правило: этими моллюсками лучше лакомиться в месяцы, в названии которых есть буква "р". Сейчас — самое время.