Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-01-11T13:19+0300
https://ria.ru/20200111/1563263076.html
Зима в Марокко: где есть устриц, кататься на лыжах и загорать
https://cdn21.img.ria.ru/images/153178/26/1531782643_0:161:3067:1886_1036x0_80_0_0_a0832f0e1d4dc351ed854256cd708272.jpg
РИА Новости

Зима в Марокко: где есть устриц, кататься на лыжах и загорать

08:00 11.01.2020 (обновлено: 13:19 11.01.2020)
1560
Российским туристам зимняя прохладная Атлантика и горы Марокко малознакомы, а европейцы такой отдых очень ценят. На пляжах Агадира можно загорать, иногда — купаться, в Атласных горах сейчас разгар горнолыжного сезона. Имперские города, загадочный Малливуд и колоритные рынки не зависят от времени года. О том, что тут связано с "Игрой престолов", где встретить мировую знаменитость, найти столицу устриц и увидеть мечеть с самым высоким минаретом, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова

"Марокко — круглогодичное направление. Зимой достаточно тепло, нет жары, которая мешает экскурсиям, — говорит директор Национального марокканского офиса по туризму Самир Сусси Риах. — Декабрь, январь, февраль — это бархатный сезон. Можно ходить в футболках, шортах". Особенно хорошо, по словам эксперта, на юге. Но и на севере днем температура редко опускается ниже десяти градусов. А достопримечательности есть везде.

Горы в Марокко
1 из 13

"Марокко — круглогодичное направление. Зимой достаточно тепло, нет жары, которая мешает экскурсиям, — говорит директор Национального марокканского офиса по туризму Самир Сусси Риах. — Декабрь, январь, февраль — это бархатный сезон. Можно ходить в футболках, шортах". Особенно хорошо, по словам эксперта, на юге. Но и на севере днем температура редко опускается ниже десяти градусов. А достопримечательности есть везде.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
© РИА Новости / Наталья Селиверстова

В холодное время из России прямые рейсы — только в Касабланку. Оттуда можно отправиться на экскурсии, на берег океана, в горы, пустыню. Стоит посмотреть и сам знаменитый город. Именно тут на берегу океана высится мечеть Хасана Второго — одна из крупнейших и красивейших в мире, с удивительной раздвижной крышей. Кстати, это единственная мечеть в Марокко, куда пускают не только мусульман. Еще Касабланка — один из самых космополитичных городов страны. В фортах XVIII века предлагают блюда местной кухни. Старый квартал медина, отстроенный после землетрясения 1755 года, сочетает европейские и арабские черты, а центр — урбанизм и ар-деко.

Мечеть Хасана II в Касабланке.
2 из 13

В холодное время из России прямые рейсы — только в Касабланку. Оттуда можно отправиться на экскурсии, на берег океана, в горы, пустыню. Стоит посмотреть и сам знаменитый город. Именно тут на берегу океана высится мечеть Хасана Второго — одна из крупнейших и красивейших в мире, с удивительной раздвижной крышей. Кстати, это единственная мечеть в Марокко, куда пускают не только мусульман. Еще Касабланка — один из самых космополитичных городов страны. В фортах XVIII века предлагают блюда местной кухни. Старый квартал медина, отстроенный после землетрясения 1755 года, сочетает европейские и арабские черты, а центр — урбанизм и ар-деко.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
© РИА Новости / Наталья Селиверстова

Экскурсионный маршрут "Имперские города Марокко" — бренд, известный во всем мире. Он объединяет четыре исторические столицы: Фес, Мекнес, Марракеш и Рабат, который называют квинтэссенцией марокканского наследия. Одна из главных его достопримечательностей — мавзолей Мухаммеда V, султана, а впоследствии и короля Марокко. Мавританская классика: оникс, мрамор, золото, кедр, изящная резьба и традиционные орнаменты. Причем построен мавзолей вьетнамским архитектором. Вход бесплатный, а с почетным караулом, как рассказывают местные, можно даже сфотографироваться, хотя снимать военных и полицейских в стране запрещено.

Гвардеец у входа в Мавзолей Мохаммеда V (короля Марокко) в Рабате.
3 из 13

Экскурсионный маршрут "Имперские города Марокко" — бренд, известный во всем мире. Он объединяет четыре исторические столицы: Фес, Мекнес, Марракеш и Рабат, который называют квинтэссенцией марокканского наследия. Одна из главных его достопримечательностей — мавзолей Мухаммеда V, султана, а впоследствии и короля Марокко. Мавританская классика: оникс, мрамор, золото, кедр, изящная резьба и традиционные орнаменты. Причем построен мавзолей вьетнамским архитектором. Вход бесплатный, а с почетным караулом, как рассказывают местные, можно даже сфотографироваться, хотя снимать военных и полицейских в стране запрещено.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Из Рабата одна дорога ведет до Мекнеса и Феса (примерно 200 километров). Оба города — музеи под открытым небом. Мекнес называют "Версалем Марокко". Фес — первая столица — считается религиозным и культурным центром страны. Этот город основал на восточном берегу одноименной реки в 789 году Идрис I (потомок пророка Мухаммеда). На другом берегу строительство продолжил его сын. Сейчас в Фесе две медины. Одна — чуть ли не самая запутанная в мире, в ней около шести тысяч улиц.

Женщина идет по мосту в городе Фес, Марокко
4 из 13

Из Рабата одна дорога ведет до Мекнеса и Феса (примерно 200 километров). Оба города — музеи под открытым небом. Мекнес называют "Версалем Марокко". Фес — первая столица — считается религиозным и культурным центром страны. Этот город основал на восточном берегу одноименной реки в 789 году Идрис I (потомок пророка Мухаммеда). На другом берегу строительство продолжил его сын. Сейчас в Фесе две медины. Одна — чуть ли не самая запутанная в мире, в ней около шести тысяч улиц.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

На севере страны, менее чем в 200 километрах от Феса — знаменитый синий город Марокко: Шефшауэн. Основан в 1471 году на месте берберского поселения, позже здесь обосновались изгнанные из Испании мусульмане и евреи. Они старались воссоздать маленькую Андалусию. По одной из версий, синий цвет напоминал иудеям о боге и небе. Город был священным, это помогло сохранить средневековый облик.

Туристы фотографируются на одной из улиц города Шифшавен
5 из 13

На севере страны, менее чем в 200 километрах от Феса — знаменитый синий город Марокко: Шефшауэн. Основан в 1471 году на месте берберского поселения, позже здесь обосновались изгнанные из Испании мусульмане и евреи. Они старались воссоздать маленькую Андалусию. По одной из версий, синий цвет напоминал иудеям о боге и небе. Город был священным, это помогло сохранить средневековый облик.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Имперская столица Марракеш, напротив, — розовая. Это город художников, артистов, магов, заклинателей и торговцев. Дворцы, мечети, великолепные сады... Розовый цвет был абсолютно естественным — именно так выглядят глинобитные дома. Современные приходится красить.

Конная повозка на дороге старого города в Марракеше
6 из 13

Имперская столица Марракеш, напротив, — розовая. Это город художников, артистов, магов, заклинателей и торговцев. Дворцы, мечети, великолепные сады... Розовый цвет был абсолютно естественным — именно так выглядят глинобитные дома. Современные приходится красить.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Наталья Селиверстова

Одна из достопримечательностей Марракеша — дворец Бахия. Построен в конце XIX века (сам город основан в 1060 году) для одной из жен великого визиря Ахмеда бин Муссы.

А сад "Мажорель" создал приехавший в Марракеш лечить легкие художник Жак Мажорель. Он собрал растения практически со всех континентов. Модельер Ив Сен-Лоран выкупил и восстановил сад после смерти художника. Здесь же развеян прах великого кутюрье.

Пруд в саду Мажорель в Марракеше
7 из 13

Одна из достопримечательностей Марракеша — дворец Бахия. Построен в конце XIX века (сам город основан в 1060 году) для одной из жен великого визиря Ахмеда бин Муссы.

А сад "Мажорель" создал приехавший в Марракеш лечить легкие художник Жак Мажорель. Он собрал растения практически со всех континентов. Модельер Ив Сен-Лоран выкупил и восстановил сад после смерти художника. Здесь же развеян прах великого кутюрье.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Название площади Джамаа-эль-Фна в переводе — "собрание мертвецов". Когда-то тут торговали рабами и казнили. Сейчас — по вечерам выступают уличные артисты, жонглеры, сказители и заклинатели змей, продавцы предлагают ароматные марокканские блюда. Можно сфотографироваться со змеей, но будьте готовы раскошелиться на пару десятков евро. За снимок уличных музыкантов порой просят столько же. Но стоит расслабиться, протянуть руки для мехенди (роспись по телу хной), гадания. Торговаться обязательно.

Продажа сумок и обуви на рынке в квартале Медина в Марракеше
8 из 13

Название площади Джамаа-эль-Фна в переводе — "собрание мертвецов". Когда-то тут торговали рабами и казнили. Сейчас — по вечерам выступают уличные артисты, жонглеры, сказители и заклинатели змей, продавцы предлагают ароматные марокканские блюда. Можно сфотографироваться со змеей, но будьте готовы раскошелиться на пару десятков евро. За снимок уличных музыкантов порой просят столько же. Но стоит расслабиться, протянуть руки для мехенди (роспись по телу хной), гадания. Торговаться обязательно.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
© AFP 2019 / Fadel Senna

Всего 70 километров отделяет эту экзотику от современного горнолыжного курорта. Марракеш находится у подножья Атласных гор. Там на высоте 2600 метров — порядка 20 трасс с перепадом высот в 700 метров, а также рестораны, бары и дискотеки. Сезон — с декабря по апрель.

Люди на горнолыжном курорте Оукаимеден в 30 километрах от Марракеша
9 из 13

Всего 70 километров отделяет эту экзотику от современного горнолыжного курорта. Марракеш находится у подножья Атласных гор. Там на высоте 2600 метров — порядка 20 трасс с перепадом высот в 700 метров, а также рестораны, бары и дискотеки. Сезон — с декабря по апрель.

© AFP 2019 / Fadel Senna
© Depositphotos / ElizavetaLarionova

За Атласными горами — Уарзазат (130 километров от Марракеша), ворота в пустыню Сахара. "Обязательно посетите Малливуд — марокканский Голливуд — киностудию, где снимались эпизоды многих известных фильмов", — советует гид Абдель Петрович. Например, сцены сериала "Игра престолов", фильмов "Маленький Будда", "Астерикс и Обеликс: Миссия "Клеопатра", "Лоуренс Аравийский", "Гладиатор", "Последнее искушение Христа". Кстати, массовка, каскадеры, персонал — из местных. Есть тут и киношкола, и Музей кино. Интересный факт: знаменитая картина "Касабланка" режиссера Майкла Кертиса, созданная в 1942 году, в Марокко не снималась.

Декорации киностудии Atlas Corporation. Уарзазат, Марокко
10 из 13

За Атласными горами — Уарзазат (130 километров от Марракеша), ворота в пустыню Сахара. "Обязательно посетите Малливуд — марокканский Голливуд — киностудию, где снимались эпизоды многих известных фильмов", — советует гид Абдель Петрович. Например, сцены сериала "Игра престолов", фильмов "Маленький Будда", "Астерикс и Обеликс: Миссия "Клеопатра", "Лоуренс Аравийский", "Гладиатор", "Последнее искушение Христа". Кстати, массовка, каскадеры, персонал — из местных. Есть тут и киношкола, и Музей кино. Интересный факт: знаменитая картина "Касабланка" режиссера Майкла Кертиса, созданная в 1942 году, в Марокко не снималась.

© Depositphotos / ElizavetaLarionova
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Всего 330 километров — и это уже не пустыня, а снова Атлантический океан, но южнее Касабланки. "Смотри, не обгори", — предупреждали меня друзья, узнав о поездке зимой в Марокко. Сначала казалось, что даже загореть тут сложно, страна встретила дождем, — вспоминает туристка из Москвы Яна Иланова. — А потом выяснилось — запросто: здесь 300 солнечных дней в году, а в Агадире — и того больше, даже искупаться удалось". Днем температура воздуха может достигать и 28 градусов (обычно 20-25). Воды, правда, — 16-18. Но не для всех это помеха. Местный залив считается одним из самых красивых в мире, а длина набережной — шесть километров.

Пляж в Агадире
11 из 13

Всего 330 километров — и это уже не пустыня, а снова Атлантический океан, но южнее Касабланки. "Смотри, не обгори", — предупреждали меня друзья, узнав о поездке зимой в Марокко. Сначала казалось, что даже загореть тут сложно, страна встретила дождем, — вспоминает туристка из Москвы Яна Иланова. — А потом выяснилось — запросто: здесь 300 солнечных дней в году, а в Агадире — и того больше, даже искупаться удалось". Днем температура воздуха может достигать и 28 градусов (обычно 20-25). Воды, правда, — 16-18. Но не для всех это помеха. Местный залив считается одним из самых красивых в мире, а длина набережной — шесть километров.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Наталья Селиверстова

Рядом с Агадиром (впрочем, и в других частях Марокко) есть гольф-поля. Тут они расположены прямо между горами и океаном. Этот вид спорта доступен круглый год.

Гольфист на площадке Tazegzout Golf в Агадире
12 из 13

Рядом с Агадиром (впрочем, и в других частях Марокко) есть гольф-поля. Тут они расположены прямо между горами и океаном. Этот вид спорта доступен круглый год.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
© Фото : Carlos ZGZ

Длина трассы из Агадира в Касабланку — около 500 километров. По дороге стоит посетить еще один уникальный океанский курорт — Уалидию, столицу устриц в Марокко. Негласное правило: этими моллюсками лучше лакомиться в месяцы, в названии которых есть буква "р". Сейчас — самое время.

Лодки на пляже в Уалидии, Марокко
13 из 13

Длина трассы из Агадира в Касабланку — около 500 километров. По дороге стоит посетить еще один уникальный океанский курорт — Уалидию, столицу устриц в Марокко. Негласное правило: этими моллюсками лучше лакомиться в месяцы, в названии которых есть буква "р". Сейчас — самое время.

© Фото : Carlos ZGZ
2520035
ТуризмТуризмтуристыФото - ТуризмРабатАгадирМарракешМароккоКасабланкаФес
Рекомендуем
Торжественная церемония по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны в Варшаве
Большая ошибка Польши
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Меркель прилетела в Москву за помощью. Срочной помощью
Сторожевой корабль Гепард-3.9
"В НАТО удивятся": чем будут вооружать российский флот
Изображение царя кереитов Ван-хана как пресвитера Иоанна
Кто такой "царь-поп Иван" и где могла находиться христианская Шамбала
Автомобили Hyundai Solaris на стоянке завода в Ленинградской области
Экономисты нашли главного виновника в спаде мирового ВВП
Деревня Гасадалур, Фарерские острова
Странное природное явление заметили на Фарерских островах
Галина Бурчевская
"Протащил 80 метров": бизнесмен сбил студентку и не сел в тюрьму
Сможем достроить самостоятельно: Путин о Северном потоке-2
Россия сможет сама достроить "Северный поток — 2", заявил Путин
Аль-Басра скорбит о великой утрате: В Ираке убили журналистов
В Ираке убили оператора видеоагентства Ruptly
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни 444
Система ПВО Ирана приняла украинский Boeing за крылатую ракету
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной пресс-конференции по итогам встречи
Меркель: "с Россией и против США"
Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель перед началом переговоров лидеров стран нормандской четверки в Берлине
Война и газ. Первый визит Меркель в новом году — в Москву
Гены старения
Уколы от старости. Ученые тестируют терапию, омолаживающую организм
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Иран признал, что случайно сбил украинский Boeing
Абхазские оппозиционеры штурмуют здание администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
Власти Абхазии сообщили об участии иностранцев в протестах в Сухуме
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:51ПНС в ответ обвинило армию Хафтара в нарушении перемирия в Ливии
03:49Роспотребнадзор дал советы по профилактике болезни Альцгеймера
03:47СМИ сообщили о нарушении ПНС перемирия в Ливии
03:26В госдепе рассказали о своей стратегии в отношении Ирана
03:09СК начал проверку после хлопка в цехе в Белгородской области
03:06Российские специалисты выявили проблемы в подготовке экипажей МКС
03:04Эксперты спрогнозировали подорожание черного хлеба в России
03:01WSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к средствам от продажи нефти
02:40"Нашли раздетой в кустах": модель рассказала о падении коллеги из окна
02:38В Дубае задержки и отмены авиарейсов из-за дождя продлятся еще сутки
02:20Госдеп призвал Ирана извиниться за задержание британского посла
02:12Глава МИД Канады обсудил с Помпео крушение самолета в Иране
01:50Клинцевич объяснил, почему Турчинов хочет наказать Россию за Boeing
01:31Трамп поддержал протестующих в Иране твитом на языке фарси
01:27Британия раскритиковала задержание посла на акции протеста в Тегеране
01:16Фильм "Дылда" получил приз на кинофестивале в США
00:55Трамп выразил соболезнования из-за смерти султана Омана
00:45Армия Хафтара объявила о прекращении боевых действий в Ливии
00:36Зеленский заявил, что виновники авиакатастрофы в Иране "не отвертятся"
00:36Горбачев призвал лишить "бездельничающих" россиян новогодних каникул
Лента новостейМолния