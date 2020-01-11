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2020-01-11T08:00+0300
https://ria.ru/20200111/1563260653.html
Экономисты нашли главного виновника в спаде мирового ВВП
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РИА Новости

Экономисты нашли главного виновника в спаде мирового ВВП

08:00 11.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Киреев / Перейти в фотобанкАвтомобили Hyundai Solaris на стоянке завода в Ленинградской области
Автомобили Hyundai Solaris на стоянке завода в Ленинградской области
© РИА Новости / Михаил Киреев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости, Александр Лесных. В 2019-м мир столкнулся с рекордным за 11 лет падением продаж автомобилей — сразу на четыре процента, подсчитали аналитики агентства Fitch. Больше всего авторынок сократился в Китае — на 11%, причем всего за десять месяцев. Эксперты уверены, что в новом году проблемы автопрома только обострятся, что крайне негативно скажется на темпах роста глобального ВВП.

Не заводится

По оценкам экспертов, за год во всех странах продано порядка 77,5 миллиона автомобилей — на три миллиона меньше, чем в 2018-м, и почти на 4,5 миллиона, чем в 2017-м.
Наихудшая ситуация в Китае: минус 2,1 миллиона. В Европе и США дилеры реализовали на два процента меньше автомобилей, чем в 2018-м, а в странах БРИКС — на 5,5%.
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В России по выручке получился рекорд — 2,5 миллиарда рублей, но машин продали на три процента меньше, указывает "Автостат". Просто цены повысились на восемь процентов.
Главный экономист Fitch Брайан Коултон отмечает, что падение спроса на мировом авторынке стало ключевым фактором замедления глобального промышленного производства. Это хорошо видно на примере Германии. Три главных немецких автоконцерна — BMW, Volkswagen и Daimler — выпустили всего 4,6 миллиона автомобилей — минимум за 23 года.

Экономисты Международного валютного фонда подсчитали, что в 2018-м сокращение продаж автомобилей обеспечило 20% в структуре общего замедления роста мирового ВВП и 30% — в глобальной торговле.

В PriceWaterhouseCoopers прогнозируют, что в этом году мировая экономика прибавит 3,4% — на 0,4 процентного пункта меньше, чем в среднем с начала века. Если автомобильная промышленность продолжит сокращаться, показатели к концу 2020-го могут быть еще хуже.
В том, что этот сценарий вполне реалистичен, не сомневается главный экономист МВФ Гита Гопинат. "Спад в продажах автомобилей будет более продолжительным, чем мы думали", — призналась она в интервью The Wall Street Journal.

Большие перемены

Проблема не просто в падении спроса, а в изменении его структуры. Дело в том, что страны ЕС и Китай в последние годы устанавливают все более высокие требования к экологическим параметрам машин.
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Из-за этого автопроизводители вынуждены расходовать огромные финансовые и технические ресурсы на разработку новых технологий — не говоря уже о том, что приходится использовать совершенно другие материалы.
Так, массовое применение палладиевых катализаторов для очистки выхлопа от вредных выбросов привело к тому, что всего за четыре года биржевые цены на этот металл взлетели в четыре раза — с 510 до 2064 долларов за тройскую унцию. Для сравнения: золото за тот же период подорожало только в полтора раза — с 1060 до 1573 долларов.

Впрочем, России — главному производителю палладия (обеспечивает до 40% мировых поставок) — это только на руку. Причем даже при всем желании насытить рынок в ближайшие несколько лет никак не получится. Значит, палладий продолжит дорожать.

Аналогичная ситуация и с электромобилями. Чтобы представить рынку достойный экземпляр, автоконцерны вкладывают все больше денег в проектирование экономичных, но мощных электродвигателей, дорожных сенсоров, более емких батарей и так далее.
Еще один существенный фактор — высокий отложенный спрос, особенно в развивающихся странах. В 2018 году в России, по мнению академика РАН Бориса Порфирьева, этот показатель достиг 4,5 миллиона единиц. Доходы населения никак не поспевают за ценами.
Кроме того, личный автомобиль все менее выгоден, прежде всего в крупных городах, где активно развивается общественный транспорт, а парковки дорожают.
Поэтому многие потребители следуют тренду "невладения", в принципе отказываясь от приобретения машины. В этом им помогают современные IT-технологии: массовый каршеринг, взрывной рост на рынке такси благодаря приложениям-агрегаторам.
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Обсудить 22
АвтомобилиVolkswagen GroupBMW AGМВФКитайЭкономика
Популярные комментарии
Доходы либо падают, либо не растут - у народа. Про остальных понятно - у них всё хорошо. Цены на авто растут, на горючку растут. А "эксперты" удивляются. Хм.
11 января, 09:34
laskab1
3200003
Подняли цены под потолок на автомобили, да и топливо тоже не отстаёт. Скоро будет так, что только человек имеющий огромный денежный капитал, может себе позволить новый автомобиль. А остальные как нибудь на стареньких.
11 января, 08:51
Вячеслав Гаджиев
1200001
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