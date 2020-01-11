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2020-01-11T13:39+0300
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Ученые разрабатывают систему мониторинга уровня снега на крышах
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РИА Новости

Ученые разрабатывают систему мониторинга уровня снега на крышах

08:00 11.01.2020 (обновлено: 13:39 11.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей КрасноуховЖитель села Троицкое Анивского района Сахалинской области откапывает свой автомобиль от снега
Житель села Троицкое Анивского района Сахалинской области откапывает свой автомобиль от снега
© РИА Новости / Сергей Красноухов
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Жительница Сахалина получила президентский грант на изобретение, которое поможет предотвратить обрушения кровель домов. Каждые четыре года на Сахалине и Курилах под снегом разрушается одна кровля, и на сегодняшний день невозможно предугадать, какая именно.
Сотрудница Дальневосточного геологического института ДВО РАН Валентина Лобкина несколько лет разрабатывает метод измерения снеговой нагрузки на крыши зданий. На средства гранта (1,2 миллиона рублей) она планирует закупить оборудование для продолжения исследований.
"Мы разрабатываем систему, которая предупредит, что масса снега стала критической и есть угроза разрушения конструкции. Устройство передаст данные на пульт диспетчера и далее в коммунальные службы для принятия оперативных мер по уборке снега", — отметила Валентина Лобкина. В институте уже создали тестовое механическое устройство по ее проекту, которое измеряет нагрузку на кровлю.
Как сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области, ученые института уже видят перспективы использования системы в островном регионе, где зима продолжается почти пять месяцев, а обильные снегопады могут идти в середине весны.
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