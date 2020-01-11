Ученые разрабатывают систему мониторинга уровня снега на крышах

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Жительница Сахалина получила президентский грант на изобретение, которое поможет предотвратить обрушения кровель домов. Каждые четыре года на Сахалине и Курилах под снегом разрушается одна кровля, и на сегодняшний день невозможно предугадать, какая именно.

Сотрудница Дальневосточного геологического института ДВО РАН Валентина Лобкина несколько лет разрабатывает метод измерения снеговой нагрузки на крыши зданий. На средства гранта (1,2 миллиона рублей) она планирует закупить оборудование для продолжения исследований.

"Мы разрабатываем систему, которая предупредит, что масса снега стала критической и есть угроза разрушения конструкции. Устройство передаст данные на пульт диспетчера и далее в коммунальные службы для принятия оперативных мер по уборке снега", — отметила Валентина Лобкина. В институте уже создали тестовое механическое устройство по ее проекту, которое измеряет нагрузку на кровлю.