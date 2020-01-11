Режиссер "Оно" снимет новую экранизацию романа "Вой"

МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Аргентинский кинорежиссер Андрес Мускетти, известный по фильмам "Оно" и "Мама", ведет переговоры о съемках новой экранизации романа "Вой" для Netflix, . Аргентинский кинорежиссер Андрес Мускетти, известный по фильмам "Оно" и "Мама", ведет переговоры о съемках новой экранизации романа "Вой" для Netflix, сообщает Collider.

По информации осведомленных источников, у Netflix есть права на съемку. Стриминговый сервис не стал комментировать эти сведения.

Подробности пока не разглашаются, но режиссер уверен в том, что контракт будет подписан. По крайней мере, он упомянул о нем после пресс-показа ленты "Под водой".