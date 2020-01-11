Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2020-01-11T23:43+0300
https://ria.ru/20200111/1563256072.html
Режиссер "Оно" снимет новую экранизацию романа "Вой"
https://cdn25.img.ria.ru/images/150191/52/1501915243_139:0:1044:509_1036x0_80_0_0_1daebdfbc4bde3568676c852747b42f5.jpg
РИА Новости

Режиссер "Оно" снимет новую экранизацию романа "Вой"

23:43 11.01.2020
251
© New Line Cinema (2017)Кадр из фильма "Оно"
Кадр из фильма Оно
© New Line Cinema (2017)
МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Аргентинский кинорежиссер Андрес Мускетти, известный по фильмам "Оно" и "Мама", ведет переговоры о съемках новой экранизации романа "Вой" для Netflix, сообщает Collider.
По информации осведомленных источников, у Netflix есть права на съемку. Стриминговый сервис не стал комментировать эти сведения.
Подробности пока не разглашаются, но режиссер уверен в том, что контракт будет подписан. По крайней мере, он упомянул о нем после пресс-показа ленты "Под водой".
Роман "Вой" (1977) Гэри Брэндера о женщине, пережившей психологическую травму и попавшей в город, все жители которого - оборотни. Фильм по нему был снят в 1981 году.
Американский актер Джейден Мартелл
8 сентября 2019, 15:49Культура
Джейден Мартелл из "Оно" снова потеряет брата в фильме "Туннели"
401031
КультураКино и сериалыНовости культурыNetflix
Рекомендуем
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии официального открытия газопровода Турецкий поток в Стамбуле
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии
Акция протеста в Иране
СМИ: посла Британии задержали за организацию протестов в Тегеране
Представители советского командования встречаются на границе демаркационной зоны с американскими офицерами
В США почтили память участников секретного проекта с СССР "Зебра"
Турецкое побережье
У берегов Турции затонула лодка с мигрантами
Демонстрация в Тегеране 11 января 2020 года
В Тегеране прошел митинг после признания Ираном вины в крушении Boeing
Пополнение в Ростовском зоопарке
Глава Саратова прокомментировал ситуацию с издевательством над пони
Фотография из профиля Ксении Пунтус на фейсбуке
В Москве фотомодель выпала из окна, сообщили СМИ
Посол РФ в США Анатолий Антонов
Антонов призвал хранить историческую память о Второй мировой войне
Провинция Идлиб в Сирии
В Идлибе вступило в силу очередное перемирие
Люди у здания Кабинета министров Абхазии в Сухуме, где проходит встреча сторонников президента Абхазии Рауля Хаджимба
Нургалиев и Хаджимба обсудили ситуацию в Абхазии
Солдаты армии Нигера
Число военных, погибших при атаке на пост в Нигере, возросло до 89
Певица Лиззо на церемонии вручения премии 2019 MTV Video Music Awards
Вупи Голдберг защитила Lizzo от критики фитнес-тренера
Китайская компания показала кота-робота
Китайская компания показала кота-робота
Зимний шторм в США
Число жертв снежного шторма в США выросло до семи человек
Города мира. Прага
Россияне рассказали, сколько зарубежных городов посетили в 2019 году
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:51ПНС в ответ обвинило армию Хафтара в нарушении перемирия в Ливии
03:49Роспотребнадзор дал советы по профилактике болезни Альцгеймера
03:47СМИ сообщили о нарушении ПНС перемирия в Ливии
03:26В госдепе рассказали о своей стратегии в отношении Ирана
03:09СК начал проверку после хлопка в цехе в Белгородской области
03:06Российские специалисты выявили проблемы в подготовке экипажей МКС
03:04Эксперты спрогнозировали подорожание черного хлеба в России
03:01WSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к средствам от продажи нефти
02:40"Нашли раздетой в кустах": модель рассказала о падении коллеги из окна
02:38В Дубае задержки и отмены авиарейсов из-за дождя продлятся еще сутки
02:20Госдеп призвал Ирана извиниться за задержание британского посла
02:12Глава МИД Канады обсудил с Помпео крушение самолета в Иране
01:50Клинцевич объяснил, почему Турчинов хочет наказать Россию за Boeing
01:31Трамп поддержал протестующих в Иране твитом на языке фарси
01:27Британия раскритиковала задержание посла на акции протеста в Тегеране
01:16Фильм "Дылда" получил приз на кинофестивале в США
00:55Трамп выразил соболезнования из-за смерти султана Омана
00:45Армия Хафтара объявила о прекращении боевых действий в Ливии
00:36Зеленский заявил, что виновники авиакатастрофы в Иране "не отвертятся"
00:36Горбачев призвал лишить "бездельничающих" россиян новогодних каникул
Лента новостейМолния