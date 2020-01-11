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Из британского зоопарка регулярно сбегает свободолюбивая красная панда
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РИА Новости

Из британского зоопарка регулярно сбегает свободолюбивая красная панда

03:27 11.01.2020
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© AFP 2019 / Mehdi FedouachКрасная панда в зоопарке французского города Пессак
Красная панда в зоопарке французского города Пессак
© AFP 2019 / Mehdi Fedouach
МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Из британского зоопарка города Рамси на острове Мэн уже во второй раз сбежала красная панда. Пару месяцев назад она провела около трех недель на воле, пока ее не вернули в вольер, сообщает Upi.
В октябре прошлого года семилетняя панда Куш благодаря упавшей ветке выбралась из клетки. Поймали ее в ноябре в саду, недалеко от зоопарка.
Администрация расследует обстоятельства побега животного и просит водителей быть внимательными на дороге возле зоопарка на случай, если панда выбежит на проезжую часть.
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