Из британского зоопарка регулярно сбегает свободолюбивая красная панда

МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Из британского зоопарка города Рамси на острове Мэн уже во второй раз сбежала красная панда. Пару месяцев назад она провела около трех недель на воле, пока ее не вернули в вольер, сообщает Upi.
В октябре прошлого года семилетняя панда Куш благодаря упавшей ветке выбралась из клетки. Поймали ее в ноябре в саду, недалеко от зоопарка.
Администрация расследует обстоятельства побега животного и просит водителей быть внимательными на дороге возле зоопарка на случай, если панда выбежит на проезжую часть.
21 декабря 2019, 03:25ТуризмВ Лондоне лиса залезла в квартиру и поселилась в шкафу