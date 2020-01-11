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Туризм
2020-01-11T00:31+0300
https://ria.ru/20200111/1563253673.html
В Испании сдают в аренду средневековый замок
https://cdn23.img.ria.ru/images/156325/31/1563253145_0:240:2560:1680_1036x0_80_0_0_5104c63f0b234fc702b3082c373065ae.jpg
РИА Новости

В Испании сдают в аренду средневековый замок

00:31 11.01.2020
925
© Фото из объявления, опубликованного пользователем Marc на сайте AirbnbСредневековый замок в Испании, выставленный на аренду на сайте Airbnb
Средневековый замок в Испании, выставленный на аренду на сайте Airbnb
© Фото из объявления, опубликованного пользователем Marc на сайте Airbnb
МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. На онлайн-площадке для аренды жилья появился средневековый замок Льяес в испанском городе Жирона, сообщает The Sun.
© Фото из объявления, опубликованного пользователем Marc на сайте AirbnbСредневековый замок в Испании, выставленный на аренду на сайте Airbnb
Средневековый замок в Испании, выставленный на аренду на сайте Airbnb
1 из 4
Средневековый замок в Испании, выставленный на аренду на сайте Airbnb
© Фото из объявления, опубликованного пользователем Marc на сайте Airbnb
© Фото из объявления, опубликованного пользователем Marc на сайте AirbnbСредневековый замок в Испании, выставленный на аренду на сайте Airbnb
Средневековый замок в Испании, выставленный на аренду на сайте Airbnb
2 из 4
Средневековый замок в Испании, выставленный на аренду на сайте Airbnb
© Фото из объявления, опубликованного пользователем Marc на сайте Airbnb
© Фото из объявления, опубликованного пользователем Marc на сайте AirbnbСредневековый замок в Испании, выставленный на аренду на сайте Airbnb
Средневековый замок в Испании, выставленный на аренду на сайте Airbnb
3 из 4
Средневековый замок в Испании, выставленный на аренду на сайте Airbnb
© Фото из объявления, опубликованного пользователем Marc на сайте Airbnb
© Фото из объявления, опубликованного пользователем Marc на сайте AirbnbСредневековый замок в Испании, выставленный на аренду на сайте Airbnb
Средневековый замок в Испании, выставленный на аренду на сайте Airbnb
4 из 4
Средневековый замок в Испании, выставленный на аренду на сайте Airbnb
© Фото из объявления, опубликованного пользователем Marc на сайте Airbnb
1 из 4
Средневековый замок в Испании, выставленный на аренду на сайте Airbnb
© Фото из объявления, опубликованного пользователем Marc на сайте Airbnb
2 из 4
Средневековый замок в Испании, выставленный на аренду на сайте Airbnb
© Фото из объявления, опубликованного пользователем Marc на сайте Airbnb
3 из 4
Средневековый замок в Испании, выставленный на аренду на сайте Airbnb
© Фото из объявления, опубликованного пользователем Marc на сайте Airbnb
4 из 4
Средневековый замок в Испании, выставленный на аренду на сайте Airbnb
© Фото из объявления, опубликованного пользователем Marc на сайте Airbnb
Он был построен в X веке, внутри могут разместиться 16 гостей. Располагается замок в двух часах езды от Барселоны. Одна ночь в нем компании туристов обойдется в 330 долларов. Получается, примерно, по 20 долларов с человека. В их распоряжении будут восемь спален с аутентичными деревянными кроватями, часовня, сад и колодец.
На верхние комнаты багаж доставляется шкивами с подъемными канатами. Владелец Марк Гинджоан говорит, что его замок часто арендуют для мальчишников и девичников. Некоторые туристы разыгрывают здесь сюжет заточение сказочной принцессы.
Марк предупреждает потенциальных гостей, что замок Льяес расположен вдали от цивилизации, поэтому им нужно быть готовым к большим пешим переходам. Еще следует запастись едой, так как магазинов поблизости нет.
Лазурный берег, Франция
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