Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Мы все умрём. Но это не точно
Столкновение с астероидом, всемирный голод, восстание машин, эпидемия – новые сценарии апокалипсиса регулярно вызывают то панику, то любопытство. Какие из них станут реальностью, а какие – останутся любителям фантастики? Разбираемся вместе с экспертами.
2020-01-11T12:00+0300
https://ria.ru/20200111/1563015545.html
Мы все умрём. Глобальный финансовый кризис
https://cdn24.img.ria.ru/images/156324/66/1563246662_3:0:638:357_1036x0_80_0_0_28fe51efaab0de6dfe9acaf931aacc24.png
РИА Новости

Мы все умрём. Глобальный финансовый кризис

12:00 11.01.2020
11427
Мы все умрём. Но это не точно
Мы все умрём. Глобальный финансовый кризис
Вчера, 12:00
Крупные финансовые кризисы случаются примерно раз в 12 лет, говорят эксперты. Последний такой кризис в мире случился в 2008 году – и поэтому арифметика пугает. Деньги сами по себе давно ничего не стоят, и сегодня их ценность завязана на экономической мощи государств – которая зависит от количества ничего не стоящих денег. Видите замкнутый круг?
Откуда берутся деньги? Как так получилось, что мировая экономика завязана всего лишь на несколько валют? Что будет, если эти валюты обесценятся? Может ли это произойти одномоментно? Правда ли, что денег в глобальном обороте больше, чем суммарно стоят ВВП всех стран мира? Если деньги сегодня – просто мерило стоимости, то почему бы государствам не договориться о единой валюте? Сможет ли криптовалюта стать универсальным решением проблемы волатильности и разной стоимости валют? Местами развеивает, а местами подтверждает наши опасения Георгий Остапкович, директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
__________
Эпизод подготовили Игорь Кривицкий и Наталия Шашина
Эксперт подкаста Георгий Остапкович
Монтаж Андрея Темнова
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Подписывайтесь на наш канал в инстаграме @ria_podcasts
2024126
Обсудить 0
Мы все умрём. Но это не точномировой финансовый кризисПодкастЭкономика
Рекомендуем
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Меркель прилетела в Москву за помощью. Срочной помощью
Медицинская сестра в больничной палате
"Решил закончить": омский врач отказался принимать людей с переломами
Самолет Boeing-737 Max
СМИ опубликовали внутренние документы Boeing по самолету 737 MAX
Отказ от алкоголя
Нарколог рассказал, какие из поговорок про алкоголь правдивы
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Иран признал, что случайно сбил украинский Boeing
Остров в форме знака доллара
"Будет больно": США не справились с кризисом ликвидности
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной пресс-конференции по итогам встречи
Меркель: "с Россией и против США"
Фотография из профиля Ксении Пунтус на фейсбуке
В Москве фотомодель выпала из окна, сообщили СМИ
Акция протеста в Иране
СМИ: посла Британии задержали за организацию протестов в Тегеране
Прохожие на Крымской набережной в Москве
Синоптики предупредили о температурном рекорде в Москве и Подмосковье
Автомобили Hyundai Solaris на стоянке завода в Ленинградской области
Экономисты нашли главного виновника в спаде мирового ВВП
Банкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером
Вячеслав Макаров
Один из авторов World of Tanks решил создать политическую партию
Смартфон
Эксперт оценил советы Роспотребнадзора по использованию смартфона
Смартфон
Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильных телефонов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:51ПНС в ответ обвинило армию Хафтара в нарушении перемирия в Ливии
03:49Роспотребнадзор дал советы по профилактике болезни Альцгеймера
03:47СМИ сообщили о нарушении ПНС перемирия в Ливии
03:26В госдепе рассказали о своей стратегии в отношении Ирана
03:09СК начал проверку после хлопка в цехе в Белгородской области
03:06Российские специалисты выявили проблемы в подготовке экипажей МКС
03:04Эксперты спрогнозировали подорожание черного хлеба в России
03:01WSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к средствам от продажи нефти
02:40"Нашли раздетой в кустах": модель рассказала о падении коллеги из окна
02:38В Дубае задержки и отмены авиарейсов из-за дождя продлятся еще сутки
02:20Госдеп призвал Ирана извиниться за задержание британского посла
02:12Глава МИД Канады обсудил с Помпео крушение самолета в Иране
01:50Клинцевич объяснил, почему Турчинов хочет наказать Россию за Boeing
01:31Трамп поддержал протестующих в Иране твитом на языке фарси
01:27Британия раскритиковала задержание посла на акции протеста в Тегеране
01:16Фильм "Дылда" получил приз на кинофестивале в США
00:55Трамп выразил соболезнования из-за смерти султана Омана
00:45Армия Хафтара объявила о прекращении боевых действий в Ливии
00:36Зеленский заявил, что виновники авиакатастрофы в Иране "не отвертятся"
00:36Горбачев призвал лишить "бездельничающих" россиян новогодних каникул
Лента новостейМолния