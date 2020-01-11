Мы все умрём. Глобальный финансовый кризис

Откуда берутся деньги? Как так получилось, что мировая экономика завязана всего лишь на несколько валют? Что будет, если эти валюты обесценятся? Может ли это произойти одномоментно? Правда ли, что денег в глобальном обороте больше, чем суммарно стоят ВВП всех стран мира? Если деньги сегодня – просто мерило стоимости, то почему бы государствам не договориться о единой валюте? Сможет ли криптовалюта стать универсальным решением проблемы волатильности и разной стоимости валют? Местами развеивает, а местами подтверждает наши опасения Георгий Остапкович, директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ.