В МИД Кубы прокомментировали приостановку США чартеров на остров

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил в пятницу, что США приостанавливают полеты чартерных рейсов на Кубу, кроме рейсов в Гавану. По замечанию госсекретаря, это решение затронет девять кубинских аэропортов, которые в настоящее время принимают рейсы из США.