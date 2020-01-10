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В МИД Кубы прокомментировали приостановку США чартеров на остров
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РИА Новости

В МИД Кубы прокомментировали приостановку США чартеров на остров

23:59 10.01.2020
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© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаВид на здание Большого театра Гаваны, Куба
Вид на здание Большого театра Гаваны, Куба
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
ЛИМА, 10 янв - РИА Новости. Куба считает нарушением прав человека приостановку США чартерных полетов на остров, заявил глава МИД страны Бруно Родригес.
Госсекретарь США Майк Помпео сообщил в пятницу, что США приостанавливают полеты чартерных рейсов на Кубу, кроме рейсов в Гавану. По замечанию госсекретаря, это решение затронет девять кубинских аэропортов, которые в настоящее время принимают рейсы из США.
"Решительно отвергаю новый запрет правительства США на чартерные рейсы на Кубу, за исключением Гаваны... это серьезное нарушение прав человека, свободы передвижения американцев, это препятствует воссоединению семьи", - написал Родригес в Twitter.
Авиакомпаниям дается два месяца на постепенную отмену затронутых решением рейсов. Помимо запрета на полет в аэропорты страны, госдепартамент также намерен ограничить число рейсов, направляющихся из США в Гавану.
Куба
3 января, 00:40
США ввели санкции против главы минобороны Кубы
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Бруно РодригесКубаСШАВ мире
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