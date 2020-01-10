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https://ria.ru/20200110/1563276364.html
Оппозиция продолжает требовать отставки президента Абхазии
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РИА Новости

Оппозиция продолжает требовать отставки президента Абхазии

23:51 10.01.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкЛидеры оппозиции выступают перед протестующими у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
Лидеры оппозиции выступают перед протестующими у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
© Sputnik
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СУХУМ, 10 янв - РИА Новости. Руководитель штаба Общенационального движения по защите государственности Абхазии Теймураз Хишба призвал сторонников оппозиции не расходиться и требовать отставки президента Рауля Хаджимбы, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий у здания администрации президента.
В пятницу Верховный суд Абхазии отменил решение суда первой инстанции, оставившего в силе итоги выборов президента республики, состоявшихся осенью 2019 года, и постановил назначить новые выборы. Вице-президент Аслан Барциц заявил РИА Новости, что власти Абхазии не согласны с решением и намерены его опротестовать.
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"Сегодня суд принял решение об отмене (решения) ЦИК, но по закону, предыдущий президент (Хаджимба - ред.) исполняет свои обязанности три месяца. Мы должны требовать его отставки", - заявил он, добавив, что здание администрации президента должно оставаться под контролем оппозиции
"Мы должны стоять здесь до конца. Пока он не подпишет отставку, отсюда никто уходить не должен", - сказал Хишба, выступая перед собравшимися.
В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. К этому времени в здании не осталось сотрудников президентского офиса. После экстренного заседания совбеза президент Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим, а в случае необходимости он примет меры по введению в республике чрезвычайного положения.
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