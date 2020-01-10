Оппозиция продолжает требовать отставки президента Абхазии

СУХУМ, 10 янв - РИА Новости. Руководитель штаба Общенационального движения по защите государственности Руководитель штаба Общенационального движения по защите государственности Абхазии Теймураз Хишба призвал сторонников оппозиции не расходиться и требовать отставки президента Рауля Хаджимбы , сообщает корреспондент РИА Новости с места событий у здания администрации президента.

В пятницу Верховный суд Абхазии отменил решение суда первой инстанции, оставившего в силе итоги выборов президента республики, состоявшихся осенью 2019 года, и постановил назначить новые выборы. Вице-президент Аслан Барциц заявил РИА Новости, что власти Абхазии не согласны с решением и намерены его опротестовать.

"Сегодня суд принял решение об отмене (решения) ЦИК, но по закону, предыдущий президент (Хаджимба - ред.) исполняет свои обязанности три месяца. Мы должны требовать его отставки", - заявил он, добавив, что здание администрации президента должно оставаться под контролем оппозиции

"Мы должны стоять здесь до конца. Пока он не подпишет отставку, отсюда никто уходить не должен", - сказал Хишба, выступая перед собравшимися.