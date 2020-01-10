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Власти Абхазии считают решение Верховного суда незаконным
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РИА Новости

Власти Абхазии считают решение Верховного суда незаконным

23:49 10.01.2020
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© РИА Новости / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкПрезидент Абхазии Рауль Хаджимба
Президент Абхазии Рауль Хаджимба
© РИА Новости / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 10 янв - РИА Новости. Решение Кассационной коллегии Верховного суда об отмене итогов выборов президента Абхазии является незаконным, оно будет обжаловано, заявила пресс-служба президента Абхазии.
"Данное определение вынесено с нарушением законодательства и может привести к обострению непростой общественно-политической ситуации в стране... Вынесенное Кассационной коллегией Верховного суда Республики Абхазия решение нами будет обжаловано в порядке надзора – в Президиум Верховного суда Республики Абхазия, так как вынесено с грубыми нарушениями действующего законодательства", - сообщила пресс-служба.
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В пресс-службе отметили также, что "принятие (судом) решения происходило на фоне погромов в комплексе правительственных зданий, захвата администрации президента и фактического осадного положения здания Верховного суда".

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