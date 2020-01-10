Поставщик деталей для Boeing 737 MAX уволил тысячи сотрудников

"Spirit прибегает к таким действиям из-за приостановки производства 737 МАХ и сохраняющейся неопределенности о времени возобновления производства и об уровне производства, когда оно будет возобновлено", - говорится в заявлении.
Там отмечается, что компания поставляет около 70% комплектующих конструкции этого самолета.
"Spirit считает, что когда производство возобновится, его уровень будет ниже, чем ожидалось ранее", - сказано в сообщении.
29 октября 2019, 09:01Самолет 737 MAX станет одним из самых безопасных, заявил глава Boeing
В частности, это связано с тем, что сначала Boeing должен будет реализовать имеющиеся в ангарах Spirit комплекты частей для более 100 самолетов. Кроме того, у Boeing несколько сотен готовых, но не переданных заказчикам машин.
Заявленные 2,8 тысячи рабочих мест будут закрыты на заводе в городе Уичито, штат Канзас. Кроме того, в январе компания планирует менее масштабные сокращения на производстве в штате Оклахома, однако цифры в пресс-релизе не называются.
"Основываясь на итоговых планах производства, согласованных с Boeing, Spirit может быть вынуждена пойти на дополнительные кадровые решения в будущем", - сказано в документе.
Ранее стало известно, что Boeing намерена приостановить производство 737 MAX из-за затягивающейся вынужденной паузы в их эксплуатации. Полеты данной модели приостановлены по всему миру с марта 2019 года после двух авиакатастроф, в которых погибло более 360 человек.
12 октября 2019, 06:31Международные эксперты выявили недочеты при сертификации Boeing 737 Max