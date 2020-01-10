Поставщик деталей для Boeing 737 MAX уволил тысячи сотрудников

ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Один из крупнейших поставщиков деталей для Один из крупнейших поставщиков деталей для Boeing 737 MAX компания Spirit AeroSystems временно увольняет около 2,8 тысячи сотрудников из-за приостановки производства этого самолета, говорится на сайте компании.

"Spirit прибегает к таким действиям из-за приостановки производства 737 МАХ и сохраняющейся неопределенности о времени возобновления производства и об уровне производства, когда оно будет возобновлено", - говорится в заявлении.

Там отмечается, что компания поставляет около 70% комплектующих конструкции этого самолета.

"Spirit считает, что когда производство возобновится, его уровень будет ниже, чем ожидалось ранее", - сказано в сообщении.

В частности, это связано с тем, что сначала Boeing должен будет реализовать имеющиеся в ангарах Spirit комплекты частей для более 100 самолетов. Кроме того, у Boeing несколько сотен готовых, но не переданных заказчикам машин.

Заявленные 2,8 тысячи рабочих мест будут закрыты на заводе в городе Уичито, штат Канзас. Кроме того, в январе компания планирует менее масштабные сокращения на производстве в штате Оклахома, однако цифры в пресс-релизе не называются.

"Основываясь на итоговых планах производства, согласованных с Boeing, Spirit может быть вынуждена пойти на дополнительные кадровые решения в будущем", - сказано в документе.