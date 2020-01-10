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На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером
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РИА Новости

На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером

23:42 10.01.2020 (обновлено: 23:51 10.01.2020)
174248
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
Банкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В Алтайском крае подросток оплатил проезд незнакомой женщине с ребенком и получил 1,5 миллиона рублей.
Случай произошел в городе Камень-на-Оби, куда приехала блогер Наталья Мишина. В автобусе ее сын начал капризничать, и женщина не могла заплатить за проезд. Когда она все же попыталась купить билет, то выяснилось, что за нее это уже сделал другой пассажир.
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Им оказался ученик седьмого класса, рассказала Мишина в инстаграме. Мальчик объяснил, что в его семье принято заботиться друг о друге, поэтому он решил помочь незнакомке. За время поездки блогер узнала, что ребенка воспитывает мать-одиночка.
"Папы нет. <…> Денег не хватает. Делают ремонт", — написала Мишина.
Она добавила, что школьник любит рисовать, но учиться в художественной школе ему "не позволяют средства".
Женщина решила помочь мальчику и объявила в инстаграме сбор денег. За сутки в акции поучаствовали более двух тысяч человек и собрали 1,5 миллиона рублей.
Наталья узнала, где живет семья подростка, и приехала лично поблагодарить мальчика.
По словам матери ребенка, на собранные деньги она купит для сына квартиру в Барнауле или Новосибирске.
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Обсудить 11
Камень-на-ОбиАлтайский крайОбщество
Популярные комментарии
Хорошее дело сделала блогер, а главное, люди, услышавшие ее призыв.
11 января, 00:15
Руслан Тлеуж
4000001
Теперь всем подряд буду оплачивать проезд.Мало ли)))))(шутка)
11 января, 00:22
SLSergey Limonov
5220103
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