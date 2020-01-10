На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В . В Алтайском крае подросток оплатил проезд незнакомой женщине с ребенком и получил 1,5 миллиона рублей.

Случай произошел в городе Камень-на-Оби , куда приехала блогер Наталья Мишина. В автобусе ее сын начал капризничать, и женщина не могла заплатить за проезд. Когда она все же попыталась купить билет, то выяснилось, что за нее это уже сделал другой пассажир.

Им оказался ученик седьмого класса, рассказала Мишина в инстаграме. Мальчик объяснил, что в его семье принято заботиться друг о друге, поэтому он решил помочь незнакомке. За время поездки блогер узнала, что ребенка воспитывает мать-одиночка.

"Папы нет. <…> Денег не хватает. Делают ремонт", — написала Мишина.

Она добавила, что школьник любит рисовать, но учиться в художественной школе ему "не позволяют средства".

Женщина решила помочь мальчику и объявила в инстаграме сбор денег. За сутки в акции поучаствовали более двух тысяч человек и собрали 1,5 миллиона рублей.

Наталья узнала, где живет семья подростка, и приехала лично поблагодарить мальчика.