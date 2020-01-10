Суд дал защите Винника время на подготовку дополнительных документов

АФИНЫ, 10 янв - РИА Новости. Высший административный суд Высший административный суд Греции - Государственный совет предоставил адвокатам россиянина Александра Винника время подготовить дополнительные документы, они должны быть представлены 16 января, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.

Решение суда объявила председатель Госсовета Екатерина Сакелларопулу после многочасового заседания.

Когда будет объявлено решение суда по делу не известно.

Адвокаты требовали отменить как незаконное и нарушающие права человека решение министерства юстиции о выдаче Винника поочередно во Францию, США и Россию.

Во время слушаний представитель министерства юстиции Греции признала, что есть спешка в деле, поскольку 26 января истекает 30-месячный срок предварительного заключении, который определён уголовно-процессуальным кодексом, и Винник должен быть освобождён.

"Ускоренный процесс принятия решения министром связан с необходимостью соблюдения максимального срока предварительного заключения в 30 месяцев", - сказала представитель министерства юстиции.

Адвокат Винника Зои Константопулу тут же вмешалась, указав на то, что такой подход как раз указывает на предвзятость решения, а не на соблюдение законности и на соблюдение прав.

Конституция Греции запрещает держать человека в предварительном заключении без обвинительного вердикта суда более 18 месяцев, однако уголовно-процессуальный кодекс предусматривает срок в 30 месяцев. После этого Винник должен быть освобождён.

Адвокат заявила, что тройная экстрадиция запрещена законом, министр должен был определить одну страну, и это должна быть Россия, которая имеет приоритет, так как Винник является ее гражданином и согласен на выдачу в Россию.

"Смотрите, что говорится в решении - отправить во Францию, где держать его в заключении, пока не завершатся все судебные процессы. Затем вернуть в Грецию и экстрадировать в США, где держать в заключении пока не завершатся все судебные процессы и затем, через 15-20 лет, вернуть его в Грецию и затем уже передать в Россию, гражданином которой он является. Все это время Винник должен быть в заключении", - сказала Константопулу.

Она подробно изложила причины, по которым не может состояться выдача во Францию и США.

"Мы обращаемся к суду с просьбой проверить в EuroJust запрос на выдачу во Францию", - заявила адвокат. По ее словам, французский запрос действовал 90 дней и истёк в сентябре 2018 года.

"Винника держат потому, что он русский по национальности и он является специалистом по блокчейну и по биткойну, который является абсолютно законной криптовалютой и используется в том числе и в нашей стране. У него не было никаких отношений с США, он не знает языка. Его обвиняют в том, что он без лицензии США помогал совершать обмены через портал (электронную биржу криптовалют - ред.). Так можно обвинить любого", - сказала она.

"Тройной экстрадиции никогда не было, потому что это запрещает закон. Не может состояться тройная экстрадиция", - подчеркнула адвокат.

Среди нарушений Константопулу указала и на то, что на слушания были вынесены две разные кассационные жалобы. Минюст после жалобы адвокатов изменил пункты решения об экстрадиции, которые были записаны с явными ошибками. В частности, в решении говорилось о двух экстрадициях в США и не было экстрадиции в Россию. Изменения в решение были внесены 27 декабря, адвокатам сообщили об этом 31 декабря. Адвокаты подали апелляцию и на изменённое решение Минюста.

"Минюст поменял решение незаконно", - считает адвокат

Судьи внимательно, но без каких-либо эмоций выслушали обвинения в нарушении законов, судебных процессов, отсутствии правосудия в Греции, нарушениях прав человека, нарушениях конституции.

Госсовет ради рассмотрения дела Винника изменил порядок рассмотрения дел. Заседание по сути шло почти 12 часов, с 9.30 утра (10.30 мск).