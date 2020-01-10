Президент Абхазии обсудил с Нургалиевым ситуацию в республике

СУХУМ, 10 янв - РИА Новости. Президент Абхазии Рауль Хаджимба и заместитель секретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев обсудили ситуацию в республике, сообщил сайт президента Абхазии.
"Десятого января состоялась встреча президента республики Абхазия Рауля Хаджимба с заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации Рашидом Нургалиевым. Рауль Хаджимба и Рашид Нургалиев обсудили общественно-политическую ситуацию в Республике Абхазия и пути ее нормализации", - сообщил сайт.
В пятницу Верховный суд Абхазии отменил решение суда первой инстанции, оставившего в силе итоги выборов президента республики, состоявшихся осенью 2019 года, и постановил назначить новые выборы. Вице-президент Аслан Барциц заявил РИА Новости, что власти Абхазии не согласны с решением и намерены их опротестовать.