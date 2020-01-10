Президент Абхазии обсудил с Нургалиевым ситуацию в республике

"Десятого января состоялась встреча президента республики Абхазия Рауля Хаджимба с заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации Рашидом Нургалиевым. Рауль Хаджимба и Рашид Нургалиев обсудили общественно-политическую ситуацию в Республике Абхазия и пути ее нормализации", - сообщил сайт.

В пятницу Верховный суд Абхазии отменил решение суда первой инстанции, оставившего в силе итоги выборов президента республики, состоявшихся осенью 2019 года, и постановил назначить новые выборы. Вице-президент Аслан Барциц заявил РИА Новости, что власти Абхазии не согласны с решением и намерены их опротестовать.