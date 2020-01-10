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Президент Абхазии обсудил с Нургалиевым ситуацию в республике
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РИА Новости

Президент Абхазии обсудил с Нургалиевым ситуацию в республике

23:29 10.01.2020 (обновлено: 23:32 10.01.2020)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкПротестующие у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
Протестующие у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
© Sputnik
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СУХУМ, 10 янв - РИА Новости. Президент Абхазии Рауль Хаджимба и заместитель секретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев обсудили ситуацию в республике, сообщил сайт президента Абхазии.
"Десятого января состоялась встреча президента республики Абхазия Рауля Хаджимба с заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации Рашидом Нургалиевым. Рауль Хаджимба и Рашид Нургалиев обсудили общественно-политическую ситуацию в Республике Абхазия и пути ее нормализации", - сообщил сайт.
В пятницу Верховный суд Абхазии отменил решение суда первой инстанции, оставившего в силе итоги выборов президента республики, состоявшихся осенью 2019 года, и постановил назначить новые выборы. Вице-президент Аслан Барциц заявил РИА Новости, что власти Абхазии не согласны с решением и намерены их опротестовать.
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