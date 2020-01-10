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В Подмосковье неизвестный застрелил мужчину из травматического оружия
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РИА Новости

В Подмосковье неизвестный застрелил мужчину из травматического оружия

23:26 10.01.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Неизвестный убил мужчину из травматического оружия в дачном поселке Подмосковья и сбежал, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД.
"Около 20.50 поступило сообщение о доставлении мужчины с огнестрельным ранением в медицинское учреждение из поселка Кубинка Одинцовского района", - сказал собеседник агентства.
По его словам, мужчина был ранен в одном из садоводческих товариществ. Скорая его доставила в больницу, где он скончался. Впоследствии было установлено, что раны нанесены из травматического оружия.
В полиции добавили, что в настоящее время правоохранительные органы принимают меры для установления личности и розыска злоумышленника.
"Материалы дела будут переданы в следственные органы", - добавили в полиции.
Полиция
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