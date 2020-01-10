В Подмосковье неизвестный застрелил мужчину из травматического оружия

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Неизвестный убил мужчину из травматического оружия в дачном поселке Неизвестный убил мужчину из травматического оружия в дачном поселке Подмосковья и сбежал, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД.

"Около 20.50 поступило сообщение о доставлении мужчины с огнестрельным ранением в медицинское учреждение из поселка Кубинка Одинцовского района", - сказал собеседник агентства.

По его словам, мужчина был ранен в одном из садоводческих товариществ. Скорая его доставила в больницу, где он скончался. Впоследствии было установлено, что раны нанесены из травматического оружия.

В полиции добавили, что в настоящее время правоохранительные органы принимают меры для установления личности и розыска злоумышленника.