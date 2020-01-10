В Молдавии задержали главу Антикоррупционной прокуратуры

КИШИНЕВ, 10 янв — РИА Новости. Глава Антикоррупционной прокуратуры Молдавии Виорел Морарь задержан на 72 часа из-за подозрений в злоупотреблении служебным положением, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Эмил Гайтур.
В декабре прошлого года Морарь на месяц был отстранен от занимаемой должности, в Антикоррупционной прокуратуре проходила проверка, которая завершилась 10 января.
"Виорел Морарь задержан на 72 часа по подозрению в злоупотребление служебным положением", - сообщил Гайтур.
Как сообщили в генпрокуратуре, правоохранительные органы подозревают, что Морарь причастен к подлогу документов.
Морарь возглавлял Антикоррупционную прокуратуру с апреля 2016 по май 2019 года. В сентябре прошлого года он вновь стал руководителем ведомства.
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