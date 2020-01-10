В Молдавии задержали главу Антикоррупционной прокуратуры

Вид на Кишинев из отеля "Турист", Республика Молдова

© Flickr / inyucho Вид на Кишинев из отеля "Турист", Республика Молдова

КИШИНЕВ, 10 янв — РИА Новости. Глава Антикоррупционной прокуратуры Глава Антикоррупционной прокуратуры Молдавии Виорел Морарь задержан на 72 часа из-за подозрений в злоупотреблении служебным положением, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Эмил Гайтур.

В декабре прошлого года Морарь на месяц был отстранен от занимаемой должности, в Антикоррупционной прокуратуре проходила проверка, которая завершилась 10 января.

"Виорел Морарь задержан на 72 часа по подозрению в злоупотребление служебным положением", - сообщил Гайтур.

Как сообщили в генпрокуратуре, правоохранительные органы подозревают, что Морарь причастен к подлогу документов.