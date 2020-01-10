Филарет заявил, что глава "новой церкви" не проводит с ним службы

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Раскольник Филарет Денисенко заявил, что глава "новой церкви" Украины Епифаний Думенко не проводит с ним службы.
В начале декабря 2019 года синод "новой церкви" Украины решил создать в составе новой церковной структуры организацию в форме миссии, которую возглавит раскольник Филарет Денисенко после завершения ликвидации его церковной структуры. В пятницу Филарет отозвал свою подпись под постановлением помесного собора, которое стало основанием для регистрации "новой церкви" Украины. В "новой церкви" Украины заявили, что отзыв подписи Филарета не повлияет на статус неканонической структуры.
"Вот уже прошло больше года, и мы ни разу не служили… К пребольшому сожалению, с ним мы не общаемся", - заявил Филарет в пятницу в эфире телеканала ZIK.
В Киеве в декабре 2018 года была образована "новая церковь" Украины, это произошло в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.
6 января, 07:57Православная церковь Украины
Ранее Филарет заявил, что возглавляемая им структура отделяется от "новой церкви" Украины. Кроме того, на ее собрании постановили, что "томос об автокефалии" "новой церкви" не соответствует статусу автокефальных церквей, а потому ставит ее в зависимость от Константинополя. Синод "новой церкви" лишил Филарета прав управления Киевской епархией, оставив в составе "епископата".