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Религия и мировоззрение
2020-01-10T23:10+0300
https://ria.ru/20200110/1563275752.html
Филарет заявил, что глава "новой церкви" не проводит с ним службы
https://cdn23.img.ria.ru/images/155489/63/1554896398_0:185:3008:1876_1036x0_80_0_0_d25d9a5fcff8d53c931deebc8c57b2fe.jpg
РИА Новости

Филарет заявил, что глава "новой церкви" не проводит с ним службы

23:10 10.01.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФиларет Денисенко
Филарет Денисенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Раскольник Филарет Денисенко заявил, что глава "новой церкви" Украины Епифаний Думенко не проводит с ним службы.
В начале декабря 2019 года синод "новой церкви" Украины решил создать в составе новой церковной структуры организацию в форме миссии, которую возглавит раскольник Филарет Денисенко после завершения ликвидации его церковной структуры. В пятницу Филарет отозвал свою подпись под постановлением помесного собора, которое стало основанием для регистрации "новой церкви" Украины. В "новой церкви" Украины заявили, что отзыв подписи Филарета не повлияет на статус неканонической структуры.
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"Вот уже прошло больше года, и мы ни разу не служили… К пребольшому сожалению, с ним мы не общаемся", - заявил Филарет в пятницу в эфире телеканала ZIK.
В Киеве в декабре 2018 года была образована "новая церковь" Украины, это произошло в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.
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Ранее Филарет заявил, что возглавляемая им структура отделяется от "новой церкви" Украины. Кроме того, на ее собрании постановили, что "томос об автокефалии" "новой церкви" не соответствует статусу автокефальных церквей, а потому ставит ее в зависимость от Константинополя. Синод "новой церкви" лишил Филарета прав управления Киевской епархией, оставив в составе "епископата".
0172001
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Религия и мировоззрениеЕпифаний ДуменкоРаскольник Филарет ( Денисенко)Новости - Религия и мировоззрениеКиевУкраинарелигияВ мире
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