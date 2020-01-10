Филарет заявил, что глава "новой церкви" не проводит с ним службы

В начале декабря 2019 года синод "новой церкви" Украины решил создать в составе новой церковной структуры организацию в форме миссии, которую возглавит раскольник Филарет Денисенко после завершения ликвидации его церковной структуры. В пятницу Филарет отозвал свою подпись под постановлением помесного собора, которое стало основанием для регистрации "новой церкви" Украины. В "новой церкви" Украины заявили, что отзыв подписи Филарета не повлияет на статус неканонической структуры.

"Вот уже прошло больше года, и мы ни разу не служили… К пребольшому сожалению, с ним мы не общаемся", - заявил Филарет в пятницу в эфире телеканала ZIK

В Киеве в декабре 2018 года была образована "новая церковь" Украины, это произошло в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.