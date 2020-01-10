Евросоюз призвал Иран без промедления вернуться к выполнению СВПД

БРЮССЕЛЬ, 10 янв - РИА Новости. Евросоюз призвал Иран без промедления вернуться к выполнению ядерной сделки, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции после внеочередного совета глав МИД стран союза.
На этом заседании, в частности, обсуждались Иран и Ирак.
"Мы призываем Иран вернуться к полному выполнению СВПД без промедления", - сказал он, вновь напомнив, что ЕС хотел бы сохранить ядерную сделку и сожалеет о выходе из неё Соединенных Штатов.
"Без СВПД сегодня Иран был бы ядерной силой", - отметил он.
Глава дипломатии ЕС также заметил, что для сохранения ядерной сделки нужно, чтобы Иран вернулся к выполнению своих обязательств.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
Европейские участники сделки заявили о намерении сохранить соглашение.