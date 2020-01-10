EASA не рекомендует полеты над Ираном на высоте менее 7600 метров

Ранее EASA направило национальным авиационным властям Евросоюза рекомендацию по прекращению коммерческих полетов над Ираком "в свете недавних событий на Ближнем Востоке".

"После совещания объединенной группы ЕС по оценке рисков в области авиационной безопасности в Брюсселе EASA в настоящее время рекомендует не совершать полеты на высоте менее 25 тысяч футов (7620 метров – ред.) над Ираном в дополнение к своей предыдущей рекомендации избегать облетов Ирака", - говорится в заявлении.

По словам представителя агентства Джанет Норткотт, рекомендация основана на обзоре всей имеющейся на данный момент информации о происходящем в регионе, в том числе о крушении украинского лайнера в Иране 8 января. Параллельно EASA работает с Еврокомиссией и национальными властями стран ЕС "над оценкой ситуации, чтобы определить меры, необходимые для обеспечения безопасности авиации в регионе".