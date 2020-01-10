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EASA не рекомендует полеты над Ираном на высоте менее 7600 метров
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РИА Новости

EASA не рекомендует полеты над Ираном на высоте менее 7600 метров

22:45 10.01.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
БРЮССЕЛЬ, 10 янв - РИА Новости. Агентство по авиабезопасности ЕС (EASA) не рекомендует совершать полеты над Ираном на высоте менее 25 тысяч футов (7620 метров), сообщили РИА Новости представители EASA.
Ранее EASA направило национальным авиационным властям Евросоюза рекомендацию по прекращению коммерческих полетов над Ираком "в свете недавних событий на Ближнем Востоке".
"После совещания объединенной группы ЕС по оценке рисков в области авиационной безопасности в Брюсселе EASA в настоящее время рекомендует не совершать полеты на высоте менее 25 тысяч футов (7620 метров – ред.) над Ираном в дополнение к своей предыдущей рекомендации избегать облетов Ирака", - говорится в заявлении.
По словам представителя агентства Джанет Норткотт, рекомендация основана на обзоре всей имеющейся на данный момент информации о происходящем в регионе, в том числе о крушении украинского лайнера в Иране 8 января. Параллельно EASA работает с Еврокомиссией и национальными властями стран ЕС "над оценкой ситуации, чтобы определить меры, необходимые для обеспечения безопасности авиации в регионе".
Восьмого января самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. По данным министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. Ряд западных лидеров, в том числе президент США Дональд Трамп, заявили о том, что крушение самолета могло произойти из-за попадания ракеты, представители Ирана отвергают такую возможность.
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