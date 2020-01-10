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Евросоюз хочет сохранить СВПД, заявил Боррель
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РИА Новости

Евросоюз хочет сохранить СВПД, заявил Боррель

22:41 10.01.2020
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© AP Photo / Francisco SecoЖозеп Боррель
Жозеп Боррель
© AP Photo / Francisco Seco
БРЮССЕЛЬ, 10 янв - РИА Новости. Евросоюз хочет сохранить ядерную сделку по Ирану, если это возможно, потому что переговоры о новом соглашении - очень сложный процесс, который займёт много времени, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции после внеочередного совета глав МИД стран ЕС.
"По СВПД (Совместному всеобъемлющему плану действий - ред.). Мы хотим сохранить эту сделку, если это возможно..., потому что вести переговоры о новом соглашении - это очень сложный процесс, который занимает много времени", - сказал он.
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В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
Европейские участники сделки заявили о намерении сохранить соглашение.
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Жозеп БоррельСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)ЕвросоюзИранСШАВ мире
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