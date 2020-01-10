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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-10T22:40+0300
https://ria.ru/20200110/1563275155.html
Иран планировал нападения на четыре посольства США, заявил Трамп
https://cdn21.img.ria.ru/images/156256/00/1562560059_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_d2256fb96b55110219f714d8759d4632.jpg
РИА Новости

Иран планировал нападения на четыре посольства США, заявил Трамп

22:33 10.01.2020 (обновлено: 22:40 10.01.2020)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 10 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран на момент операции США по устранению генерала Касема Сулеймани планировал нападение на четыре американских посольства.
В интервью Fox News Трамп заявил, что Иран планировал масштабные атаки. На уточняющий вопрос он ответил: "Могу раскрыть, что, моему мнению, вероятно, речь шла о четырех посольствах".
На вопрос, о каких посольствах речь, Трамп сказал: "Мы можем вам сказать, что, вероятно, это было бы посольство в Багдаде". Другие диппредставительства Трамп не назвал.
США заявили, что провели операцию против Сулеймани, поскольку тот планировал дальнейшие атаки на США после нападения на посольство в Багдаде. После убийства Сулеймани Иран нанес удары по иракским базам, где расквартированы американские военнослужащие. Пострадавших не было.
Люди во время похорон генерал-майора Касема Сулеймани и командира Абу Махди аль-Мухандиса в Тегеране
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