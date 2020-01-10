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СМИ: Иран объявит причину крушения украинского лайнера в субботу
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РИА Новости

СМИ: Иран объявит причину крушения украинского лайнера в субботу

22:31 10.01.2020 (обновлено: 22:39 10.01.2020)
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© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики ИранНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Власти Ирана намерены объявить причину крушения украинского Boeing 737-800 в субботу после заседания комиссии авиационных катастроф, сообщает агентство Fars со ссылкой на источник.
"Завтра после заседания комиссии авиационных катастроф будет объявлена причина крушения украинского пассажирского самолёта", - сообщил собеседник агентства.
Восьмого января самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. По данным министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. Ряд западных лидеров, в том числе президент США Дональд Трамп, заявили о том, что крушение самолета могло произойти из-за попадания ракеты, представители Ирана отвергают такую возможность.
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Вашингтоне. 7 января 2020
Вчера, 18:58
Помпео считает вероятным, что Иран сбил украинский самолет
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Крушение украинского самолета в ИранеИранВ мире
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