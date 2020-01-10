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Вдова пилота Boeing рассказала о знаках, предшествовавших крушению
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РИА Новости

Вдова пилота Boeing рассказала о знаках, предшествовавших крушению

22:30 10.01.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЦветы у посольства Ирана в Киеве в память о погибших в результате крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 в Тегеране
Цветы у посольства Ирана в Киеве в память о погибших в результате крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 в Тегеране
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Цветы у посольства Ирана в Киеве в память о погибших в результате крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Жена погибшего пилота "Боинга" МАУ Владимира Гапоненко Екатерина рассказала о плохом предчувствии перед трагедией и ошибке, которую совершил экипаж перед вылетом. Об этом пишет портал "Страна".
Женщина узнала о катастрофе из новостей. По ее словам, рейсы в Тегеран выполняются не очень часто, и в этот день в Иран полетел именно ее супруг.
Екатерина рассказала, что за день до рейса у нее было плохое предчувствие. Кроме того, было несколько других знаков. Младшей дочери приснилось, будто Владимира убили. А в доме семьи остановились часы.
"Еще ему подарили наручные часы на 50-летие. Совсем недавно, 20 декабря, он отметил юбилей 50 лет — часы же не дарят", — добавила женщина.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
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Вдова пилота обратила внимание на то, что экипаж нарушил негласный запрет в авиации — делать совместные фото до рейса. Она выразила недоумение тем, что ее супруг согласился на такую фотографию.
"Не то чтобы это было категорически запрещено, но есть такая примета – нельзя. <…> После рейса – пожалуйста. А они в Иране перед вылетом сделали совместное фото", — рассказала Екатерина.
Она также призналась, что пыталась отговорить мужа от полета из-за обострения ситуации в Иране.
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Крушение Boeing-737 под Тегераном

Лайнер "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс из иранской столицы в Киев, разбился в ночь на 8 января вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни.
Погибли 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа.
В отчете Организации гражданской авиации Ирана говорится, что самолет загорелся до столкновения с землей. При этом траектория лайнера указывает на то, что экипаж развернулся в сторону аэропорта, однако пилоты о внештатных ситуациях не сообщали.
СМИ со ссылкой на источники в канадских службах безопасности писали, что есть свидетельства, указывающие на перегрев одного из двигателей, что и стало причиной падения.
Позднее премьер-министр Канады Джастин Трюдо и глава британского кабмина Борис Джонсон заявили, что лайнер могли сбить. Это утверждение опровергли в Иране. Глава Организации гражданской авиации страны назвал подобные заявления "иррациональными". Он также опроверг информацию, что рядом с обломками самолета были найдены части ракеты.
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Крушение украинского самолета в ИранеМеждународные авиалинии УкраиныBoeing 737ИранУкраинаВ мире
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