Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Формирующиеся звезды в галактике Большое Магелланово облако
РИА Наука
2020-01-10T22:30+0300
https://ria.ru/20200110/1563275066.html
Роскосмос призвал изменить закон о госзакупках
https://cdn22.img.ria.ru/images/156322/57/1563225736_0:0:2498:1405_1036x0_80_0_0_bdba70eb45227f566b515a235146a83c.jpg
РИА Новости

Роскосмос призвал изменить закон о госзакупках

22:30 10.01.2020
697
© РИА Новости / Сергей МамонтовПавильон "Роскосмоса"
Павильон Роскосмоса
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" готовит предложения в правительство по изменению законодательства о госзакупках, чтобы избежать разорения своих предприятий, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
В Роскосмосе прокомментировали поданный в арбитражный суд Москвы 10 января иск к Космическому центру имени Хруничева почти на 13 миллиардов рублей. Госкорпорация объяснила его требованием законодательства в случае ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.
Космический центр имени Хруничева
Вчера, 22:20РИА Наука
Роскосмос подал к Центру Хруничева иск на почти 13 миллиардов рублей
По данным на март 2019 года, долги предприятия составляли 80 миллиардов рублей. Для его финансового оздоровления в прошлом году в Роскосмосе приняли очередную программу поддержки. На прибыль Центр Хруничева планирует выйти как минимум в 2024 году.
"В настоящее время корпорацией подготовлены предложения по изменению законодательства, которые будут в установленном порядке рассмотрены правительством РФ. Указанные изменения позволят обеспечить соразмерность санкций допущенным исполнителями контрактов нарушениям, сохранив при этом финансовую стабильность предприятий", - сказали в пресс-службе Роскосмоса.
Стенд с логотипом Федерального космического агентства Роскосмос
31 декабря 2019, 18:50РИА Наука
Рогозин признал наличие ущерба "Роскосмосу" от западных санкций
721512
Обсудить 1
РИА НаукаКосмос - РИА НаукаРоскосмосРоссия
Рекомендуем
Космический центр имени Хруничева
Роскосмос подал к Центру Хруничева иск на почти 13 миллиардов рублей
Составное инфракрасное изображение центра нашей галактики Млечный Путь, охватывающее более 600 световых лет
Впервые получено полное изображение центра нашей галактики
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
СМИ: Иран объявит причину крушения украинского лайнера в субботу
Цветы у посольства Ирана в Киеве в память о погибших в результате крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 в Тегеране
Вдова пилота Boeing рассказала о знаках, предшествовавших крушению
Сотрудник полиции
В Подмосковье неизвестный застрелил мужчину из травматического оружия
Президент США Дональд Трамп
Иран планировал нападения на четыре посольства США, заявил Трамп
Сотрудники правоохранительных органов США
СМИ: в США участник убийства россиянина приговорен к 100 годам тюрьмы
Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
WP узнал о неудачной операции США против еще одного иранского военного
Протестующие у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
Власти Абхазии опротестуют решение суда, отменившего итоги выборов
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
МИД Украины рассказал о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing
Самолет Boeing 737 MAX 9 перед первым полетом. 13 апреля 2017
Поставщик деталей для Boeing 737 MAX уволил тысячи сотрудников
Автомобиль Следственного комитета России
СК проверяет бурятского политика на причастность к смертельному ДТП
Иосиф Сталин
В Италии белорус избил до полусмерти украинца из-за спора о Сталине
Самолет Boeing 737-8 MAX
Авиавласти в США предложили взыскать с Boeing еще $5,4 миллиона
USS Farragut
Минобороны обвинило эсминец США в сближении с российским кораблем
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:35Россия довольна принятой СБ ООН резолюцией о помощи Сирии
04:16Пресс-служба Хаджимбы убрала с главной страницы сайта его обращение
04:08Эксперт: ситуация на борту упавшего в Иране Boeing развивалась быстро
04:08Эксперт: видео с якобы крушением Boeing в Иране нуждается в проверке
03:49В Китае умер первый заболевший новым типом коронавируса
03:41Здание администрации главы Абхазии остается под контролем оппозиции
03:39Канада хочет более широкого участия в деле о крушении Boeing в Иране
03:35СМИ: Данию предупредили об атаках Ирана на военные базы США в Ираке
03:24Эксперты рассказали, как защитить своих детей в интернете
03:21Собравшая миллион для мальчика с Алтая блогер пожаловалась на критику
03:20В нацпарке в Приморье изучают отношения тигров и леопардов по следам
03:17Умер правивший почти 50 лет султан Омана
03:15Россияне стали меньше звонить друг другу на Новый год
03:11Ученый предупредил о рисках сдачи ДНК-тестов частным компаниям
03:09ЦИК Абхазии: Хаджимба должен исполнять обязанности до новых выборов
03:07СМИ: часть украденных в Дрездене ценностей предложили вернуть за выкуп
03:04Выход космонавтов в космос с борта МКС отложили на неопределенный срок
03:01В Канаде уточнили число погибших в катастрофе Boeing в Иране сограждан
02:46Сближение американского эсминца с российским кораблем сняли на видео
02:42В ЦИК Абхазии рассказали, когда могут пройти новые выборы
Лента новостейМолния