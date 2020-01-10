Роскосмос призвал изменить закон о госзакупках

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" готовит предложения в правительство по изменению законодательства о госзакупках, чтобы избежать разорения своих предприятий, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
В Роскосмосе прокомментировали поданный в арбитражный суд Москвы 10 января иск к Космическому центру имени Хруничева почти на 13 миллиардов рублей. Госкорпорация объяснила его требованием законодательства в случае ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.
По данным на март 2019 года, долги предприятия составляли 80 миллиардов рублей. Для его финансового оздоровления в прошлом году в Роскосмосе приняли очередную программу поддержки. На прибыль Центр Хруничева планирует выйти как минимум в 2024 году.
"В настоящее время корпорацией подготовлены предложения по изменению законодательства, которые будут в установленном порядке рассмотрены правительством РФ. Указанные изменения позволят обеспечить соразмерность санкций допущенным исполнителями контрактов нарушениям, сохранив при этом финансовую стабильность предприятий", - сказали в пресс-службе Роскосмоса.
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