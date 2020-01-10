Роскосмос призвал изменить закон о госзакупках

По данным на март 2019 года, долги предприятия составляли 80 миллиардов рублей. Для его финансового оздоровления в прошлом году в Роскосмосе приняли очередную программу поддержки. На прибыль Центр Хруничева планирует выйти как минимум в 2024 году.